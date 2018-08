Sve spremno za teniski spektakl u Zadru; pogledajte kako izgleda novi montažni stadion

Teniski stadion u sportskom centru Višnjik, gdje će se od 14. do 16. rujna odigrati polufinalni susret Davis Cupa između Hrvatska i SAD-a, sve više dobiva završne konture. Montažne tribine su već završene s dviju strana i pitanje je dana kada će središnji zemljani teren biti zatvoren potpuno, odnosno, kada će biti postavljena mjesta za svih oko osam tisuća gledatelja.

"Bilo je predviđeno da tribine budu završene do 7. rujna, no prema sadašnjoj situaciji i napretku radova mogle bi biti gotove već ove nedjelje. U srijedu počinje izgradnja boksova i ograda oko igrališta, tako da je realno očekivanje da će tribine i sva infrastruktura biti gotovi u nedjelju. U plusu smo nekoliko dana", rekao je u utorak u Zadru predsjednik organizacijskog odbora i dopredsjednik Hrvatskog teniskog saveza Petar Mirić.

Na pitanje koliko mu znače pohvale da stadion već sad, iako još nedovršen, izgleda impresivno, dodao je: "Nama kao Hrvatskom teniskom savezu to godi. Radimo nešto što je dobro i što ljudi primjećuju. To nam je samo ohrabrenje za daljnji rad i daljnji napredak", kazao je Mirić i dodao da će se s prodajom pojedinačnih ulaznica krenuti početkom sljedećeg tjedna, a da će do tada u prodaji biti samo kompleti za tri dana.

Po njegovim riječima organizatori će napraviti sve što mogu kao bi tribine i u petak, prvog dana natjecanja, bile što više popunjene.

"Razmatramo da dovedemo djecu iz škola i iz udaljenijih mjesta, ne samo iz Zadra. Osigurat ćemo im besplatan prijevoz autobusima kako bismo što više popunili stadion. Trebat će ih malo educirati o ponašanju tijekom mečeva, a to ćemo napraviti u suradnji s njihovim voditeljima", zaključio je Mirić.