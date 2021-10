Supruga Tysona Furyja na jeziku je jednako opaka kao i on; kako je samo u par rečenica pokopala Deontayja Wildera

Tyson Fury obranio je titulu u teškoj kategoriji (WBC), a sada je o meču pričala britančeva supruga Paris koja se dotakla i Deontaya Wildera te je pokazala kako može biti oštra na jeziku

'Gipsy King' je sredio Wildera još jednom u ringu, ali ga je uništavao i prije meča u verbalnim bitkama kada je omalovažavao samog Amerikanca, njegove boksačke kvalitete i rezultate. No nije od obitelji Fury na jeziku jak samo Tyson nego i njegova supruga Paris može biti jednako opaka kada otvori usta.

bio je to težak nokaut

'Puf. Tako se osjećam. Da, očito je bilo teško po živce. Svakome tko je fan bilo je ovo teško, zato zamislite kako se ja kao supruga osjećam. Bilo je zastrašujuće. Nije lijepo to gledati. Radi se o baš užasnoj situaciji i ne znam što da mislim', rekla je Paris pa se dotakla Wildera.

'Tri runde djelovao je kao da treba biti nokautiran, ali on je čvrst tip. No nije dovoljno. Možda će sada zašutjeti i otići kući u svoj krevet. Tri puta je izgubio i ne želimo više čuti njegovo ime. Pustite ga neka ide raditi nešto drugo u čemu je dobar, jer u boksu očito nije. On je završena priča za Tysona.'