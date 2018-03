Super zanimljiva nedjelja u HT Prvoj ligi; evo gdje možete gledati utakmice prvenstva!

U nedjelju su na rasporedu dvije utakmice 26. kola Hrvatski Telekom Prve lige. U Grdaskom vrtu igra se derbi između Osijeka i Hajduka (15 sati, Arenasport 3, MAXtv), a na Rujevici će Rijeka ugostiti Cibaliju (17 sati, Arenasport 3, MAXtv)

Osijek - Hajduk (15 sati, Arenasport 3)

Dok predsjednik Meštrović ima velike planove o izgradnji novog kampa i stadiona Osijeka, Zekićeva momčad na terenu ne blista. Objektivne poteškoće imao je Zekić na početku drugog dijela prvenstva u vremenskim neprilikama, no od njegove se momčadi definitivno očekivalo više u prošlotjednim susretima sa Cibalijom i Interom. Ponovno Osijek nije uspio pobijediti Cibaliju u slavonskom derbiju, a nakon podjele bodova s Vinkovčanima Zekićeva je momčad osvojila samo bod protiv Intera, te je propustila priliku da se uključi u borbu za sam vrh prvenstvene tablice.

Zekića nisu obeshrabrili posljednji rezultati Osijeka:

'Nismo doživjeli poraz od Intera, na četvrtom smo mjestu, sasvim smo se približili novom izlasku u Europu iako posljednjih dvadesetak dana nismo trenirali na igralištu već na parketu u dvorani. Nikoga to ne zanima iako opravdanja ne tražim. Nismo opet bili na željenoj razini kvalitete igre, to priznajem i od toga ne bježim, no nevjerojatno mi je sumorno ozračje kakvog nije bilo kad smo se prije više od dvije godine borili za ostanak u ligi.'