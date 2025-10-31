Sučića usporedili s hrvatskom legendom, a onda se nadovezao i Perišić

'Sretan sam zbog Petara, on je kompletan veznjak. Kad uđe u kazneni prostor, pokazuje tehniku, lucidnost i kvalitetu, a sada je to napokon potvrdio i na terenu'.

Vjera, nogomet i obitelj – tri su temelja mladog veznjaka koji, prema riječima onih koji ga poznaju od djetinjstva, ni danas, kada je standardni reprezentativac Hrvatske i važan igrač Intera, nije izgubio svoju skromnost. Njegov prvi pogodak u dresu milanskog kluba nije samo zaključio pobjedu protiv Fiorentine, nego je načinom na koji je postignut – kombinacijom snage, tehnike, upornosti i elegancije, s onim suptilnim dodirom prije odlučujućeg udarca – pokazao koliko bi bivši Dinamovac mogao postati važan za Chivua. Rumunjski trener to je i sam potvrdio:

Sučić, koji je nedavno navršio 22 godine, među suigračima i trenerima ima reputaciju 'mladog veterana' – zbog ozbiljnosti, posvećenosti i zrelosti.

Sve te osobine pratio je još od ranih dana, kaže njegov prvi trener Almir Čehaja, koji ga je vodio u NK Sport Preventu iz Bugojna, njegovu rodnom gradu:

'Nevjerojatno sam ponosan na njegov prvi gol za Inter. Kad ga gledam kako igra, vidim da živi svoj san i uživa u najljepšoj igri na svijetu. Bio sam jedan od njegovih prvih trenera i ne mogu biti sretniji što naš dječak iz Bugojna ostvaruje ovakve rezultate i daje sve od sebe da Inter postane najbolji klub na svijetu'.

Čehaja, koji je i sam strastveni navijač Intera, bio je Sučićev gost na San Siru protiv Cremonesea – ispunivši i svoj san. On u Sučiću vidi sličnosti s Marcelom Brozovićem, ali tvrdi da bi 'za Inter mogao postati još bolja verzija'.

'Petar je nevjerojatno skroman i vrijedan dečko, vjeruje u sebe i uvijek je spreman pomoći drugima. Ponosan sam na našeg dječaka'.

Njegov idol oduvijek je Luka Modrić, a prijatelji ga od milja zovu Pero. Iako zna da je dosegnuti Modrićevu razinu gotovo nemoguće, oduševljava trenerski stožer Intera upornošću i željom za napretkom.

U Italiji ga uspoređuju i s Robertom Prosinečkim zbog tehničke elegancije i pregleda igre, dok je Ivan Perišić svojedobno rekao da bi Sučić 'bez problema mogao igrati i u obrani'.

Razlika je u tome što Prosinečki nije imao toliku radnu energiju – a Sučić u svakoj utakmici prelazi kilometre i daje sve od sebe.

U Milanu mogu biti mirni: iako je Mkhitaryan ozlijeđen, Petar Sučić pokazuje da Inter ima nasljednika koji će dostojno preuzeti ulogu u veznom redu i možda jednog dana – zasjesti među klupske legende.