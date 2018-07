Subašićev 'trik' koji je na kraju dotukao Dance: Sudac to ovaj put nije kažnjavao!

Argentinski sudac Nestor Fabian Pitana nije kažnjavao golmane za izlazak s gol linije prilikom pucanja penala u Nižnjem Novgorodu ove nedjelje. Danijel Subašić i Kasper Schmeichel to su iskoristili pa nije ni čudo da smo vidjeli toliko obrana udaraca s bijele točke...

Danijel Subašić nakon susreta je izjavio da je izvođenje penala lutrija, no i on i njegov suparnik čini se da su se dobro pripremili za ono što ih čeka. Proučili su između ostalog Nestora Pitanu, suca koji ne sitničari prilikom pucanja penala i dopušta golmanima da ranije krenu s gol linije, iako to nije dopušteno nogometnim pravilima.

Kasper Schmeichel prvi je to iskoristio u 116. minuti, kada je skinuo penal Luki Modriću. Drame u ovom razmjeru vjerojatno ne bi ni bilo da je Pitana donio ispravnu odluku i omogućio Luki da ponovo puca.

Danijel Subašić u takvim bi okolnostima bio lud da ne iskoristi ponuđeno, što je i napravio prilikom raspucavanja. Prilično rano je odlazio s gol linije pri obranjenim penalima Eriksenu i Schöneu, a izašao je naprijed i pri ključnom udarcu koji je skinuo Jorgensenu.