[VIDEO] Strašan gol Bugarima donio pobjedu, Osijek se mora vaditi u uzvratu u Gradskom vrtu

U prvoj utakmici 2. pretkola Europske lige nogometaši Osijeka minimalno su izgubili ovog četvrtka u Sofiji od CSKA, zahvaljujući fantastičnom pogotku Evandra da Silve...

Bio je to dvoboj u kojem je CSKA na krilima bučnih domaćih navijača žestoko krenuo, no nakon početnog pritiska Osijek je došao do daha i imao bolje prilike tijekom prvog poluvremena. U dva navrata zaprijetio je Mance, a posebno blizu pogotku bio je glavom u 21. minuti, no njegov udarac završio je u rukama Černiauskasa.

U drugom poluvremenu Bugari su nastavili sa svojim jalovim napadima, sve dok se nije ukazao Brazilac Evandro da Silva koji je spektakularnim udarcem u 52. minuti s dvadesetak metara zakucao loptu pod Ivušićevu gredu i domaćinu donio vodstvo.