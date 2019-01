Što se to događa s ponajboljim Hrvatom i zašto ne igra? Červar priznao da je zabrinut

Nakon što su hrvatski rukometaši lako nadigrali Makedoniju 31:22, upisavši tako treću pobjedu na Svjetskom prvenstvu, mnogi ljubitelji rukometa s pravom se pitaju što se događa s jednim od naših najboljih igrača i zašto nije igrao

Nakon Islanda, Japana i Makedonije hrvatske rukometaše još čekaju utakmice protiv Bahreina (srijeda) i Španjolske (četvrtak).

No, usprkos briljantnoj formi naših golmana Šege i Stevanovića jasno je kako bez pravog Luke Cindrića put do polufinala i borbe za medalje neće biti lak. Zapravo u ovom trenutku to izgleda kao nemoguća misija.

Protiv Japana Luka Cindrić očekivano nije igrao zbog ozljede zadnje lože desne noge, kako bi ga izbornik Lino Červar poštedio, ali isti se dogodilo i protiv Makedonije.