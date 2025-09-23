Stiglo objašnjenje; Dinamu možda i ne odgovara da se izbace Izraelci

Sve glasnije špekulacije o mogućem izbacivanju Maccabija Tel Aviva iz Europske lige otvaraju pitanje što bi to značilo za protivnike, uključujući i Dinamo Zagreb.
Na prvu se čini da bi rivali izraelskog kluba profitirali, no prema pravilima UEFA-e situacija je puno složenija – i mogla bi se pokazati nepovoljnijom nego što se očekuje.
Prema propozicijama UEFA-e, klubovi neće dobiti “poklonjenu” pobjedu od 3:0. Umjesto toga, primjenjuje se poseban sustav: svaka momčad dobiva prosječan broj bodova koji su klubovi iz njihovog “seeding pota” (šešira) osvojili protiv klubova iz istog pota u kojem je i isključeni klub, objasnila je stranica Football Meets Data.
Dinamo je smješten u Pot 1, a Maccabi Tel Aviv u Pot 2. Ako bi Izraelci bili izbačeni, Dinamo ne bi odmah znao koliko će bodova dobiti za taj susret – računica bi bila poznata tek na kraju ligaške faze.
Primjerice, u izračun bi se uključili dvoboji: Braga – Feyenoord, Lyon – Salzburg, Crvena zvezda – Lille, Ferencvaros – Rangers, Celtic – Roma, Viktoria Plzen – Porto, Fenerbahče – Aston Villa, PAOK – Betis
Ako bi klubovi iz Pot 1 u tih osam utakmica kao gosti skupili ukupno 14 bodova, prosjek bi bio 1,75 boda po susretu. Toliko bi onda UEFA dodijelila i Dinamu za neodigrani dvoboj s Maccabijem.
Može biti plus, ali i minus
Je li to dobro ili loše za Dinamo, ovisit će o hipotetskom ishodu utakmice. Ako bi Dinamo na terenu pobijedio Maccabi, izgubio bi mogućnost osvojiti sva 3 boda i morao bi se zadovoljiti s 1,75. U tom slučaju bio bi zakinut za 1,25 bodova.
S druge strane, da je Dinamo izgubio ili odigrao neriješeno, prosječna računica UEFA-e išla bi mu u korist. Zato je jasno da eventualna odluka o izbacivanju Maccabija ne nosi nužno prednost Dinamu, nego otvara niz neizvjesnosti i kalkulacija koje će biti jasne tek po završetku grupne faze Europske lige.
Podsjetimo, Dinamo i Maccabi bi trebali igrati u Srbiji 2. listopada.