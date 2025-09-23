Stiglo objašnjenje; Dinamu možda i ne odgovara da se izbace Izraelci

Na prvu se čini da bi rivali izraelskog kluba profitirali, no prema pravilima UEFA-e situacija je puno složenija – i mogla bi se pokazati nepovoljnijom nego što se očekuje.

Prema propozicijama UEFA-e, klubovi neće dobiti “poklonjenu” pobjedu od 3:0. Umjesto toga, primjenjuje se poseban sustav: svaka momčad dobiva prosječan broj bodova koji su klubovi iz njihovog “seeding pota” (šešira) osvojili protiv klubova iz istog pota u kojem je i isključeni klub, objasnila je stranica Football Meets Data.

Dinamo je smješten u Pot 1, a Maccabi Tel Aviv u Pot 2. Ako bi Izraelci bili izbačeni, Dinamo ne bi odmah znao koliko će bodova dobiti za taj susret – računica bi bila poznata tek na kraju ligaške faze.

Primjerice, u izračun bi se uključili dvoboji: Braga – Feyenoord, Lyon – Salzburg, Crvena zvezda – Lille, Ferencvaros – Rangers, Celtic – Roma, Viktoria Plzen – Porto, Fenerbahče – Aston Villa, PAOK – Betis

Ako bi klubovi iz Pot 1 u tih osam utakmica kao gosti skupili ukupno 14 bodova, prosjek bi bio 1,75 boda po susretu. Toliko bi onda UEFA dodijelila i Dinamu za neodigrani dvoboj s Maccabijem.