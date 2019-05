Srednjoškolac oduševio svijet atletike; 100 metara je istrčao ispod 10 sekundi. I da, bijelac je...

Mladi američki srednjoškolac Matthew Boling (18) zapanjio je atletski svijet senzacionalnim rezultatom od 9.98 sekundi na 100 metara na regionalnom mitingu u Teksasu

'Definitivno sam se osjećao dobro', rekao je Boling za Houston Chronicle.

'Moj start je bio dobar i odmah sam znao da ću ići brzo. Bio sam stvarno sretan s vremenom', kazao je učenik najveće katoličke škole u Houstonu Strake Jesuit College Preparatory.

Njegov dosadašnji rekord bio je 10.22, a odlične rezultate bilježi i na 200 metara (20.59) i u skoku u dalj (7.67m).

Boling je jedan od rijetkih bijelaca koji je 100 metara istrčao ispod 10 sekundi, pa bilo to i uz pomoć vjetra. Sprinterske su discipline već tradicionalno 'rezervirane' za tamnopute atletičare i atletičarke, stvar je to čiste genetike, točnije tjelesnih predispozicija i mišićne građe... No, Francuz Christophe Lemaitre i Azerbajdžanac s turskim državljanstvom Ramil Guliyev jedini su bijelci kojima je to dosad službeno i uspjelo. Boling im je sada vrlo blizu, pa su mu neki mediji već dali nadimak 'Bijela munja'.

'Većina mladih sportaša ne uspijeva, ali većina tih sportaša nije dobro trenirala. On je svestran sportaš i vjerujem kako će uspjeti. Dobar je u više disciplina i njegovi izgledi za uspjeh su veliki', smatra Ato Boldon, bivši atletičar iz Trinidada i Tobaga koji je osvojio četiri olimpijske medalje, a danas je NBC-jev analitičar za atletiku.

Boldon je bio jedan od najboljih muških sprintera tijekom 1990-ih s osvojene četiri olimpijske i četiri medalje sa Svjetskih prvenstava. Bio je srebrni na 100 metara i brončani na 200 metara na OI u Sydneyju 2000. godine, dok je četiri godine ranije u Atlanti osvojio bronce na 100 i 200 metara. Na SP-u 1997. u Ateni osvojio je zlato na 200 metara rezultatom 20.04.