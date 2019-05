Razočarana zvijezda Bayerna bježi od Nike Kovača; spas je pronašao na Old Traffordu

Thomas Müller (29) dijete je minhenskog Bayerna, u klubu je već 20 godina, a u prvoj momčadi debitirao je još 2008. godine. Ljubimac navijača odigrao je 516 utakmica za Bavarce, zabio je 201 gol, a na kraju sezone će potražiti novi klub zbog sukoba s Nikom Kovačem

Navijači i suigrači ga obožavaju, no čini se kako je Mülleru jednostavno dosta te je na kraju sezone odlučio napustiti Bayern. Ponuda ima dovoljno, još je prošlog ljeta imao ponudu Manchester Uniteda kad ga je na Old Trafford zvao njegov nekadašnji trener iz Bayerna Luis Van Gaal . Müller je tada ipak ostao u Münchenu, ali sada je već spakirao torbe...

Spas od Nike Kovača pronaći će bijegom na Old Trafford jer ponuda 'crvenih vragova' i dalje je aktualna. Trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer navodno je već odobrio taj transfer. Naime, Unitedu treba napadača jer Romelu Lukaku nije zadovoljan i od klupskih je čelnika zatražio odlazak s Old Trafforda. Želja će mu se i ostvariti, a njegovo bi mjesto u momčadi trebao zauzeti nitko drugi do Thomas Müller koji je s Bayernom do sada osvojio sedam naslova prvaka Njemačke, četiri Kupa, Ligu prvaka...