Srbić svjetskoj tituli želi dodati europsku: S pravom vježbom sigurno uzimam medalju

Najbolji hrvatski gimnastičar, svjetski prvak iz 2017, Tin Srbić sutra će nastupiti u svom prvom finalu Europskih prvenstava, a osvajač 12 medalja sa Svjetskih kupova nakon odličnog trećeg mjesta kvalifikacija na Europskom prvenstvu u Szczecinu te visoke ocjene 14.500, posljednjim treninzima 'brusi' svoju vježbu za nedjeljno finale.

"Odradio sam zadnji trening pred finale Europskog prvenstva - moje prvo finale. Imao sam dosta problema s tim žuljem, tako da nismo baš mogli trenirati kako smo htjeli. Bilo je i nekih problema, ali evo, danas sam odradio stvarno jedan od najboljih treninga ikada i dobro se sada osjećam. Uspjeli smo žulj dovesti do stanja da mogu sada normalno odraditi to finale i vjerujem da će to sve biti OK. U kvalifikacijama sam išao vježbu početne ocjene 5.9… Sada ću ju pojačati na 6.2. Radit ću najjaču vježbu koju trenutno mogu izvesti i to stvarno jako dobro", rekao je Tin, koji ne krije ni svoja očekivanja pred veliko finale.

"Moja želja je medalja i siguran sam da ću ju sa svojom pravom vježbom i uzeti. Koja će to medalja biti, vidjet ćemo u finalu. Ja bih rekao da mi je Zonderland ipak najveći konkurent i da ukoliko obojica odradimo svoje vježbe, tu će se voditi borba za zlato. I ovaj Rus Dalaloyan je stvarno jako dobar, ali po meni mu suci daju malo previsoke ocjene, tako da mislim da se zbog toga i on tu ima šansu umješati u borbu za zlato. Bit će stvarno jako velika borba i sretan sam da sam u ovom europskom finalu prvi put u životu. Dat ću sve od sebe i jedva čekam da sutra nastupam".

Finale preče na Europskom prvenstvu u Szczecinu na rasporedu je u nedjelju od 15.30 sati.