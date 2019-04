Hrvatske gimnastičarke ostale bez finala Europskog prvenstva; jedino će se Tin Srbić boriti za medalje

Drugoga dana kvalifikacija na Europskom prvenstvu u Szczecinu nastupile su tri hrvatske gimnastičarke. U prvoj subdiviziji natjecala se višebojka Christina Zwicker, dok su u trećoj nastupile Ana Đerek i Tijana Tkalčec, na parteru i gredi, odnosno preskoku...

'S obzirom da nisam nastupila na Europskom prvenstvu još od 2013. godine, što je bilo prije šest godina, izuzetno sam zadovoljna nastupom ovdje. Imala sam tremu, no nisam dozvolila da me ona pojede. Odradila sam svoje skokove najbolje što sam mogla, ocjena je to i pokazala. Međutim, za plasman za ulazak u finale trebala bih raditi neke jače skokove, čemu se nadam u ostatku sezone. Trener je zadovoljan, ja sam zadovoljna i mislim da zaista ovdje više od ovoga nisam mogla očekivati', iskrena je nakon kvalifikacija bila Tijana Olimpijka iz Rija, Ana Đerek, koja se u kvalifikacijama Europskog prvenstva natjecala na gredi i na parteru.