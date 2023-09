Sramotna optužba prvog čovjeka BiH nogometa na račun Vahe Halilhodžića

Milošević je pred novinarima kazao kako mu je jasno da odluka o njegovu izboru nije bila lagana.

'Ja sam ovdje samo zbog nogometnih razloga i iskreno vjerujem da ova ekipa ima dovoljno kvalitete da se plasira na EURO', kazao je Milošević.

Najavio je specifične pripreme za očekivani baraž naredne godine koje će 'početi odmah' ali priznaje kako će bitnu ulogu imati i psihološki moment odnosno motiviranost igrača pa stoga nikome od njih ne garantira unaprijed mjesto u reprezentaciji.

Zaključio je kako kvaliteta nije toliko važna koliko je to spremnost momčadi da se angažira, žrtvuje i pokaže karakter.

Miloševićev izbor mediji u BiH dočekali su uz skepsu, posebice zbog načina na koji je s pozicije izbornika praktično otjeran Kodro.

Zeljković je u petak potvrdio kako mu je jasno da smjene izbornika nisu popularne i da to ne treba raditi jer izaziva opću galamu no tvrdi kako je Kodrin ostanak bio najlakši mogući izbor, ali su se u NS BiH odlučili na drugačiji pristup.

Tvrdi kako je ekspresna Kodrina smjena zapravo rezultat procjene da bi izborničku poziciju mogao preuzeti proslavljeni trener Vahid Halilhodžić. Halilhodžić je nakon Kodrine smjene rezolutno odbio mogućnost preuzimanja izborničke pozicije no Zeljković sada tvrdi kako su o tome pregovarali.

'Otvorilo smo razgovore, on je imao otvorenu ponudu uz plan od dvije do tri godine', kazao je Zeljković koji tvrdi kako je 'osjetio neku želju kod Halilhodžića', pa je to ubrzalo smjenu Kodre.

'Bit je da on ne želi biti izbornik', kazao je Zeljković dodajući kako je Halilhodžić sada prošlost, a NS BiH je odlučio s novim izbornikom pokušati izboriti plasman na međunarodna natjecanja.