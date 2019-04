Sprema li se raspad košarkaške ABA lige? Hrvatski i slovenski klubovi više ne žele trpjeti 'teror' iz Beograda

Doživjela je košarkaška ABA liga punoljetnost, 18 sezona je iza nas, ali pitanje je hoće li u ovom obliku preživjeti i u godinama koje dolaze. Regionalna je košarkaška liga zaživjela 2001. godine kao prvo organizirano sportsko natjecanje na prostoru bivše Jugoslavije s klubovima iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, BiH, Makedonije... Sve je funkcioniralo do prije nekoliko dana

No, na stranu animozitet između Beograda i Podgorice, Srbije i Crne Gore, previše je tu politike, a premalo sporta, no u ovom je trenutku realno i legitimno pitanje ima li ovakva ABA liga više smisla? S natjecateljskog gledišta možda još i ima, ali na kraju se sve svodi na to da većina momčadi u ligi sudjeluje jer je besplatna te jer u svojim državama nemaju dovoljno jakih i kvalitetnih klubova za barem donekle ravnopravnu ligu.

Previše se pitanja nameće, počevši od regularnosti samog natjecanja jer neke momčadi jednostavno nisu tu zbog sportskih ciljeva. Tako je Mega Bemax klub najjačeg menadžera na ovim prostorima (a i šire!) Miška Ražnatovića kroz koji on doslovno prodaje svoje štićenike, a u isto vrijeme ima mogućnost 'korigirati' stanje na ljestvici. Tu je i beogradski FMP koji je doslovno druga (razvojna) momčad Crvene zvezde i koji - kao i Mega - ne ide maksimalno na svim utakmicama...