Spartin trener kaže da zna sve i o Jakiroviću, i o Dinamu: Imamo veliki respekt

Nogometaši praške Sparte u srijedu su stigli u Zagreb, na prvu utakmicu play-offa Europske lige. No, igrači trenera Priskea Pedersena nisu trenirali u Maksimiru, već su samo šetali po terenu. I gledajući ruglo od stadiona pomislili 'kamo smo to došli'. No, to će im u četvrtak od 20 sati (MAXSport 1, MAXtv) pokazati Dinamovi igrači