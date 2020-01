Španjolski rukometaši moraju biti ljubomorni na svoje suparnike iz Hrvatske; oni to nisu doživjeli...

Dok je oko deset tisuća navijača dočekalo u ponedjeljak srebrne hrvatske rukometaše u Zagrebu, u Madridu nije bilo organiziranog dočeka za europske prvake Španjolce i samo zbog toga španjolski rukometaši moraju biti ljubomorni na svoje suparnike iz Hrvatske

Španjolskim rukometašima će vjerojatno naknadno biti upriličen doček u institucijama, a možda će biti organiziran i manji doček na nekom od trgova, no u ponedjeljak za to nije bilo potvrde.

Time se još jednom pokazalo s kakvim emocijama ljudi u Hrvatskoj dočekuje svoje sportaše u odnosu na Španjolsku. U Madridu se u nedjelju preko televizijskih ekrana pratio finalni dvoboj Europskog prvenstva između Španjolske i Hrvatske, no ne masovno i s kudikamo manje emocija no što je to bilo u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima.

Hrvati u Madridu okupili su se u hrvatskoj pizzeriji 'Dos Amigos', tradicionalnom okupljalištu Hrvata tijekom sportskih natjecanja, gdje su emotivno proživjeli poraz 20-22.