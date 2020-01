Legendarni Patrik Ćavar nakon poraza u finalu izdvojio jednog čovjeka i otkrio: 'Mene ovakav rezultat ne čudi'

Jedan od najvećih hrvatski rukometaša svih vremena Patrik Ćavar je za tportal prokomentirao nastup 'kauboja' na Europskom prvenstvu u rukometu

Hrvatska uoči Eura nije bila u krugu favorita za osvajanje, a vjerojatno bismo mogli biti zadovoljni i s petim, šestim mjestom. Ipak, Ćavara srebro nije iznenadilo.

'Nije mi iznenađenje ovaj rezultat. Još prije prvenstva sam govorio da smo među četiri ili pet reprezentacija i da na svakom prvenstvu možemo biti u borbi za medalju. To se pokazalo točnim. Odradili smo odličan turnir i malo je nedostajalo da odemo do kraja. Španjolci su u finalu bili baš za ta dva gola bolji od naših u jednoj tvrdoj i neizvjesnoj utakmici gdje se do kraja nije znao pobjednik', rekao je Ćavar.

Ono što posebno veseli jest da je ova generacija pokazala karakter.

'Pokazali su ne samo karakter, nego i puno više na ovom prvenstvu. Pokazali su volju, želju, hrabrost i vratili smo se iz mrtvih u par utakmica. Posebno je tijesna, tvrda i neizvjesna bila utakmica protiv Norveške koja nas je možda i koštala ovog finala s onim produžecima. S druge strane su Španjolci lagano dobili Slovence i bili malo svježiji u finalu', rekao je Ćavar.