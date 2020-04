Španjolci objavili nevjerojatne podatke o financijskim gubicima La Lige; evo koliko bi od milijardu eura minusa trebali platiti igrači

Španjolska nogometna La Liga u velikim je problemima i gubici su, zbog prekida prvenstva uzrokovanog širenjem koronavirusa, sve veći

Prvi izračuni govore kako će gubitak u tom slučaju biti točno 957 milijuna eura od čega će polovicu platiti sami igrači. Zaista nevjerojatan podatak koji na prvi pogled izgleda kao prenapuhan. No, u igri je velik novac zbog gubitka TV prva, prodaje ulaznica, sponzora i svega na što ljubitelji nogometa troše novac.

Naravno, to je najgori mogući scenarij u slučaju da se pandemija koronavirusa proširi i broj mrtvih poveća.

No, ako se sezona ipak nastavi na stadionima sa zatvorenim vratima (bez gledatelja), kao što analitičari predviđaju, gubitak će biti puno manji tj. oko 303 milijuna eura. O najgorem mogućem scenariju, da se definitivno prekine ova sezona, nitko ne razmišlja iako se u Španjolskoj broj umrlih od koronavirusa značajno povećao. Dakle, taj drugi dio sezone, izračunali su novinari Marce, koštao bi još dodatnih 648 milijuna eura što u zbroju daje gotovo milijardu eura minusa!

Iako više nitko ne spominje kako bi se moglo uskoro igrati pred gledateljima prvi izračuni govore kako bi u slučaju vraćanja na staro gubitak iznosio svega 156 milijuna eura. No, obzirom na stanje u Španjolskoj taj scenarij ima jako male izglede.

Ono što je poznato, a to je potvrdio i Španjolski nogometni savez (AFE), u slučaju da se sezona ne nastavi to će igrače koštati 47% od ukupnog gubitka što je oko 451 milijun eura. Naravno da su igrači svjesni kako će ih mogući prekid sezone jako skupo koštati, ali u ovoj situaciji nikome nije do pregovaranja.