Sopićeva presica hit u Poljskoj: Igrat ćemo s deset igrača i golmanom, Dinamo?

‘Meni je uvijek prioritet igrati na pobjedu. Jasno, ponekad i poraz dođe, ali pristup u kojem idemo po remi – to me ne zanima. U petak izlazimo na teren s jasnim ciljem: uzeti tri boda. Hoćemo li to ostvariti? Ne znam, ali znam da ćemo dati sve od sebe’, poručio je Sopić u svom prepoznatljivom stilu.

Widzew će u tom susretu biti bez nekoliko bitnih igrača – Zyre i Hanousek su suspendirani zbog kartona, a Pawłowski je ozlijeđen – no Sopić ne traži nikakve izlike.

‘Tko će igrati? Ne mogu vam baš sve otkriti... Reći ću vam da će sigurno igrati vratar i još desetorica! Naravno da bih volio imati sve na raspolaganju, ali to je nogomet – kartoni i ozljede su dio igre. Koga nema, bez njega se mora i može!’

Za kraj, novinare je zanimalo kako komentira šuškanja o mogućem povratku u Dinamo, nakon što je klub ostao bez trenera Cannavara.

‘Dinamo? Ne zanima me što se piše. Gledajte, dan je prije utakmice i ja sjedim ovdje, na konferenciji za medije. Nisam tip koji živi od glasina. Fokusiran sam na sadašnji trenutak i nije me briga što pišu hrvatski, poljski ili bilo koji drugi portali.’