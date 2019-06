Šokantna odluka na Copi: Suci uopće nisu sudili zaleđa, izbornici obje momčadi u nevjerici

Ojo ... no estaba off side... el hombro del central izquierdo colombiano está en la línea del pie de Alexis... el hombro se cuenta como parte del cuerpo hábil en el fútbol... el VAR se equivocó y no estoy hablando como fanático de Chile @FOXSports_Chile #FOXEnBrasil pic.twitter.com/cf0FilM3Ip