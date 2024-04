Šok u Našicama; Veselin Vujović više nije trener rukometaša Nexea

'Očito da šok terapija nije uspjela razdrmati ekipu, najprije smjenom trenera Branka Tamšea, a nakon toga ni ja nisam uspio u ovom kratkom vremenu probuditi ekipu onako kako ja to znam. Ovu odluku sam donio nakon utakmice protiv Poreča koju smo unatoč problemima s ozljedama morali pobijediti i nakon koje sam izjavio da me je sram i da bih najradije nestao i mislim da je moralan čin s moje strane bilo ponuditi ostavku. Vrlo brzo smo se dogovorili da je to u ovom trenutku najbolja opcija za RK NEXE. U tijeku je i disciplinski postupak koji vodi Hrvatski rukometni savez protiv mene i vrlo je izvjesno da ću dobiti kaznu od nekoliko utakmica koje ne bih mogao voditi. Upravo je i nekoliko utakmica ostalo do kraja prvenstva kao i završnica Kupa Hrvatske, pa će biti najbolje da ekipu trenira i vodi moj dosadašnji pomoćnik Krešo Ivanković. Iskreno se nadam da će moj odlazak kod igrača ipak probuditi u njima ono nešto sportsko i karakterno i da na terenu daju puno više kako bi RK NEXE vratili na ono mjesto koje mu pripada, kako u hrvatskom tako i u europskom rukometu. U Našicama mi je bilo prelijepo i nosim samo dobre uspomene, svima u klubu želim puno sreće i hvala na svemu', kazao je Vujović.

Predsjednik Nexea Josip Ergović je pojasnio odluku čelništva kluba.