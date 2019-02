Šok na Gripama; Josip Sesar s košarkašima Gorice u četvrtfinalu Kupa izbacio domaći Split

Košarkaši Gorice pridružili su se Cedeviti, Zadru i Ciboni u polufinalu Kupa Krešimira Ćosića nakon što su u srijedu u posljednjem četvrtfinalnom susretu svladali domaćina završnog turnira Split 71:63 (42:36)...

Košarkaši Cedevite, koji su na posljednjih pet izdanja Kupa Krešimira Ćosića dizali pobjednički trofej, u četvrtfinalu su očekivano svladali Zabok sa 98:73. U redovima Cedevite prvi strijelac bio je Toni Katić sa 17 poena. Andrija Stipanović ubacio je 16, a Elgin Cook 15 koševa. Kod Zaboka, petoplasirane momčadi hrvatskog prvenstva, istaknuli su se Domagoj Proleta i Patrik Jambrović sa po 12 koševa.

Prije toga polufinale su izborili Zadar i Cibona. Košarkaši Zadra pobijedili su zagrebački Bosco sa 76:63, ali Zadrani su do polufinala stigli teže nego što je to bilo očekivano. Naime, Bosco je nakon tri četvrtine neočekivano vodio sa 55:52, no Zadar je u pet i pol minuta posljednje dionice napravio seriju 19:4 i to je bilo dovoljno da se osigura pobjeda. Zadrane je do pobjede predvodio Mario Little sa 23 koša.