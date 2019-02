Zadar tek u završnici utakmice uspio 'slomiti' Bosco; u polufinalu će igrati protiv Cibone

Košarkaši Zadra pobijedili su zagrebački Bosco 76:63 (14:19, 28:18, 10:18, 24:8) u četvrtfinalnoj utakmici završnog turnira Kupa Krešimira Ćosića u Splitu i tako se probili u sutrašnje polufinale protiv Cibone koja je 78:71 nadigrala AO Škrljevo...

Zadar je do polufinala stigao na mnogo teži način nego što je to bilo očekivano protiv zadnje momčadi hrvatskog prvenstva, koja je u dosadašnjih 14 kola ostvarila tek jednu pobjedu. Bosco je nakon tri četvrtine neočekivano vodio 55:52, ali je Zadar u pet i pol minuta posljednje dionice serijom 19:4 došao do prednosti 71:59 i lakoćom ju zadržali do kraja dvoboja.