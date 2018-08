Slavija mora pasti; Hajduk je favorit iako mu brani tek treći golman, a nema ni kapetana...

Nogometaši Hajduka danas (Arenasport 1, 18 sati) u Sofiji igraju uzvratnu utakmicu 2. pretkola Europske lige protiv Slavije. 'Bili' su u prvom susretu na Poljudu slavili 1:0, no nakon puno muke i bezidejnosti u igri. I u uzvratu je Hajduk favorit, no Kopić je u problemu, prva su mu dva golmana ozlijeđena, nema ni kapetana Nižića...

Hajduk je u relativno nezanimljivom prošlotjednom dvoboju na Poljudu svladao Slaviju 1:0 kasnim golom Kopićevog jockera s klupe Saida . Imao je Hajduk igrača više u samoj završnici susreta, no nije uspio stići do vrijednog drugog gola tako da će se odluka o plasmanu u sljedeću rundu natjecanja donijeti u Sofiji. Travnjak Poljuda bio je u očajnom stanju, a dodatan problem Hajduku stvarala je disciplinirana obrana Slavije predvođena iskusnim vratarem Petkovom .

'Nakon poraza na Poljudu bit će vrlo teško, no minus je dostižan. Moramo biti koncentrirani, želim da ostvarimo rezultat koji nas vodi u sljedeće kolo. Domaće i europsko natjecanje potpuno je drugačije. Vidjeli smo u Splitu da Hajduk igra napadački, no ipak vidim i naše određene prednosti. Po meni je hrvatsko prvenstvo kvalitetnije od bugarskog, zato ne mogu reći da smo mi u boljoj situaciji nakon pobjede nad Lokomotivom u Plovdivu', kazao je trener Slavije.

Slavija je nakon poraza u Splitu gostovala u Plovdivu i stigla je do prve prvenstvene pobjede u novoj sezoni. U prvom je kolu kod kuće Zagorčićeva momčad remizirala s Beroe, no protiv Lokomotiv Plovdiva je pokazala svoj napadački potencijal slavila je uz čak četiri postignuta pogotka. Već u ranoj fazi utakmice Yomov je dva puta savladao domaćeg golmana, a u nastavku su mrežu Beroe tresli i Ivanov i Šokolarov .

Hajduk nije briljirao u prošlotjednom susretu sa Slavijom, a o igri Kopićeve momčadi najbolje govori činjenica da je najbolji igrač bio golman Posavec koji se istaknuo s nekoliko dobrih intervencija. Imao je Hajduk inicijativu, no teško je stvarao prave prilike i na kraju ga je spasio Said koji je na izlaznim vratima iz kluba. U nedjelju je Hajduk teško stradao u prvenstvenom derbiju s Osijekom i nakon poraza 4:1 u Gradskom vrtu gostovanje u Bugarskoj ne čeka u idiličnoj atmosferi. Povela je Kopićeva momčad ranim golom kapetana Nižića, no Osijek je preokrenuo rezultat u svoju korist već u sljedećih deset minuta. Nakon sat vremena igre utakmicu je morao napustiti golman Duka koji je slomio ruku, a nakon toga je Osijek preko Hajradinovića i Gutija još dva puta zatresao mrežu mladog trećeg Hajdukovog golmana Ljubića.

Kopić u uzvratu nema namjeru braniti minimalnu prednost.

'Imamo prednost iz prve utakmice, no uzvrat čekamo maksimalno koncentrirani i ozbiljni. Svjesni smo da nas čeka zahtjevna utakmica i da će nas protivnik dovesti u nemirnu situaciju. Vjerujem da ćemo biti pravi i na razini koja se od nas očekuje, te da ćemo ostvariti cilj a to je prolazak dalje. Jedini je cilj prolazak. Ne bježimo od uloge favorita. Slavija većinu utakmica protiv nominalno jakih protivnika igra zatvoreno, a možda sada budu nešto mijenjali. Mi ćemo se pripremiti za obje varijante', najavio je trener Hajduka.

Najveći problem za Kopića predstavlja pozicija golmana. Sva trojica koja su prošle sezone bili u Hajduku napustili su klub ovog ljeta, a njihove zamjene ozlijedile su se u uvodnim utakmicama nove sezone. Prvi golman Posavec se ozlijedio protiv Slavije, a drugi Duka protiv Osijeka tako da će između vratnica u Sofiji biti mladi Marin Ljubić. U Bugarsku Kopić iz taktičkih razloga nije vodio beka Tudora, a kapetan i standardni stoper Nižić propustit će ovu utakmicu zbog povišene temperature.