Mamićevci nisu došli na skupštinu; Dinamo ima novi izvršni i nadzorni odbor! Evo tko u njemu sjedi i tko je tu od navijača

'Čeka se potpis ugovora između grada, crkve i vlade. Vlada i crkva su riješil stvar i još je samo na gradu da nađe lokacije koje će dati crkvi. Prvi dio faze je izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj kapaciteta deset tisuća na koji bi se Dinamo preselio. On neće biti gotov do sredine 2025. nego nešto kasnije iako je to u završnoj fazi. Grad nam je rekao da ćemo za kamp dobiti Zagrebello na koji će se Dinamo preseliti dok se stadion bude rušio. Na nivou skupštine ćemo organizirati jedno tijelo koje će biti uključeno u rušenje i izgradnju stadiona i sve vezano uz to. To će biti aktualno na sljedećoj skupštini', kazao je Barišić

'Svi najznačajniji hrvatski mediji danas kao najvažniju temu uzimaju i bave se sjednicom Skupštine GNK Dinamo koja se treba održati danas, 25.09.2023.g., s početkom u 18 sati. Tragično je i sramotno da se kao centralno pitanje u svim medijima nameće pitanje kvoruma. Odnosno pitanje, hoće li nadležne državne institucije dozvoliti predsjedniku kluba da samovoljno – protivno izričitoj odredbi Statuta GNK Dinamo-smanji potrebni broj nazočnih zastupnika na sjednici odnosno samovoljno proglasi da pravovaljani kvorum sačinjava manji broj zastupnika od 41, već 35 ili 36, već kako to predsjedniku odgovara, a sve u cilju da pod svaku cijenu ostane na vlasti. Računajući pri tome na sporost i neefikasnost nadležnih institucija!', piše Zorić u pismu koje supotpisuju i Jure Zovko, Nikola Poljak, Damir Žigrović, Mate Tokić, Mario Paponja i Mario Primorac.

'Klub neće stati, klub ide dalje, mi ćemo osnovne zadaće koje su u našoj perspektivi nastaviti dalje. I nadam se da ćemo se za godinu dana konsolidirati kada se bude birala nova Skupština. Za sada, Zorić je passe. On je samo član Skupštine i doviđenja', kazao je tada Barišić.

'Da osobno nemam ništa protiv njega, da on svoj mandat dovrši. Ako Skupština želi, da bude i dalje. Ali da želim da se Dinamo vodi na drugi način, da mora završiti sve revanšizme i da se Skupština mora voditi po Statutu', kazao je Barišić.

No, usprkos tome Damir Zorić , koji je član tzv. 'Mamićeve struje', i dalje je u Dinamu.

No, i Zorić se dotakao tog sastanka s Barišićem i jasno poručio:

'Nije nakon toga bilo nikakvih razgovora, oni idu drugim putem, a taj je ucjena, kupovanje, prevlačenje, oni pokušavaju oteti ljude. Oni pokušavaju preoteti ljude iz skupine koja nije njihova, da bi došli do 41', rekao je Zorić Novu TV što znači da Barišić do kvoruma ne može doći bez Zorića. A sve to opet komplicira stvari ljudima koji trenutačno vode klub…

Također je poznato kako su predstavnici Bad Blue Boysa, koji traže četiri mjesta u novom Izvršnom odboru te dva mjesta u novom Nadzornom odboru, dobili pozive za Skupštinu.

No, iako im je Barišić u ožujku obećao novi statut, ali neće biti točka dnevnog reda jer to je zadaća Izvršnog odbora kluba. I tu se opet stvari kompliciraju jer to se navijačima ne sviđa...

Stoga je teško predvidjeti rasplet i što će napraviti navijači. Puno je scenarija u igri…

Cijeli prilog pogledajte OVDJE.