Skandal u Argentini! Trebali su održati špalir za prvake, pogledajte što su napravili

Argentinski nogometni savez naredio je igračima Estudiantesa da špalirom na travnjaku dočekaju igrače Rosarija koje su proglasili prvacima.
Rosario i Estudiantes igrali su utakmicu osmine finala doigravanja argentinskog prvenstva, ali je utakmici prethodila velika kontroverza.
Naime, argentinski nogometni savez je uoči doigravanja proglasio Rosario prvakom što je naišlo na ogromno negodovanje među ostalim klubovima. U dosta kompliciranom i često mijenjanom sustavu argentinskog nogometa svake godine igraju se prakitčki dva prvenstva; 'Apertura' i 'Clausura' te se imenuju dva prvaka.
Rosario je u oba prvenstva prikupio najviše bodova pa ga je savez u nezapamćenom potezu proglasio prvakom te je Estudiantesu rečeno da mora održati špalir uoči jučerašnje utakmice. Igrači Estudiantesa poredali su se ispred tunela i dočekali protivnike. Kad su oni izašli, igrači Estudiantesa okrenuli su im leđa i tako iskazali negodovanje odlukom saveza.
Svoj 'protest' potvrdili su i na terenu pobjedivši 1:0 pa je 'prvak' Rosario ostao bez prilike da osvoji ijedno prvenstvo budući da je ispao u Aperturi, a sad i u Clausuri. Inače, Aperturu je osvojio Platense koji je u finalu u lipnju pobijedio Huracan 1:0.
Ukupna godišnja tablica, prema kojoj je Rosario i proglašen prvakom, kriterij je za plasman u kontinentalna natjecanja. Tako će, nevezano za ishod Clausure, u Copa Libertadores izravno Rosario i Boca Juniors, a ostali predstavnici Argentine bit će poznati nakon doigravanja.