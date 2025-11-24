Skandal u Argentini! Trebali su održati špalir za prvake, pogledajte što su napravili

Naime, argentinski nogometni savez je uoči doigravanja proglasio Rosario prvakom što je naišlo na ogromno negodovanje među ostalim klubovima. U dosta kompliciranom i često mijenjanom sustavu argentinskog nogometa svake godine igraju se prakitčki dva prvenstva; 'Apertura' i 'Clausura' te se imenuju dva prvaka.

Rosario je u oba prvenstva prikupio najviše bodova pa ga je savez u nezapamćenom potezu proglasio prvakom te je Estudiantesu rečeno da mora održati špalir uoči jučerašnje utakmice. Igrači Estudiantesa poredali su se ispred tunela i dočekali protivnike. Kad su oni izašli, igrači Estudiantesa okrenuli su im leđa i tako iskazali negodovanje odlukom saveza.