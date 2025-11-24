Atomski raspored Dinama. U tri tjedna istine odigrat će čak šest utakmica

Dinamo nakon četiri kola ima sedam bodova i eventualni pozitivan rezultat u Francuskoj gurnuo bi ga korak bliže prema nokaut fazi. To će biti prva od šest jako teških utakmica koje čekaju Dinamo do kraja ove polusezone i koje će puno reći o tome u kakvom je stanju Dinamo.

Ako ja za suditi prema zadnje dvije utakmice, stvari idu na bolje. Deklasiranje nedoraslog Karlovca 7:0 u Kupu nije temelj za preveliki optimizam, ali je Dinamo u subotu protiv Varaždina izgledao jako dobro.

Bila je to 20. Kovačevićeva utakmica na klupi; upisao je 13 pobjeda, dva remija i čak pet poraza. Malo mu je pomogla i Rijeka koja je ozbiljno uzdrmala Hajduk i omogućila Dinamu da mu se približi na samo bod zaostatka.