Atomski raspored Dinama. U tri tjedna istine odigrat će čak šest utakmica

Dinamo je u subotu lagano pobijedio Varaždin 3:1, spojio je dvije dobre utakmice i pun samopouzdanja odlazi na europsko gostovanje u Lille.
Momčad Marija Kovačevića u četvrtak u 18:45 gostuje kod Lillea u 5. kolu Europske lige.
Dinamo nakon četiri kola ima sedam bodova i eventualni pozitivan rezultat u Francuskoj gurnuo bi ga korak bliže prema nokaut fazi. To će biti prva od šest jako teških utakmica koje čekaju Dinamo do kraja ove polusezone i koje će puno reći o tome u kakvom je stanju Dinamo.
Ako ja za suditi prema zadnje dvije utakmice, stvari idu na bolje. Deklasiranje nedoraslog Karlovca 7:0 u Kupu nije temelj za preveliki optimizam, ali je Dinamo u subotu protiv Varaždina izgledao jako dobro.
Bila je to 20. Kovačevićeva utakmica na klupi; upisao je 13 pobjeda, dva remija i čak pet poraza. Malo mu je pomogla i Rijeka koja je ozbiljno uzdrmala Hajduk i omogućila Dinamu da mu se približi na samo bod zaostatka.
Dinamov raspored do kraja godine
- 27. studenog: Lille - Dinamo
- 1. prosinca: Gorica - Dinamo
- 6. prosinca: Dinamo - Hajduk
- 11. prosinca: Dinamo - Betis
- 14. prosinca: Slaven - Dinamo
- 20. prosinca: Dinamo - Lokomotiva
Sad Dinamu slijedi furiozni finiš turbulentne polusezone. U tri tjedna odigrat će šest teških utakmica koje bi mu mogle biti ogroman vjetar u leđa ako ih odradi onako kako svi u Maksimiru priželjkuju.
Nakon teškoga gostovanja u Lilleu, Dinamo sljedećeg ponedjeljka gostuje kod Gorice. Pet dana kasnije dolazi mu Hajduk i to je svakako najvažnija utakmica u prosincu. Nakon toga će odigrati još jednu europsku utakmicu protiv Betisa i godinu završiti susretima protiv Slavena i Lokomotive.
Kovačeviću je trebalo vremena da posloži kompletno novu momčad i to sigurno nije bilo lako. No, činjenica je da je prošlo već pet mjeseci otkad je na klupi i da se polako očekuju vidljivi rezultati njegova rada. Pet poraza u 20 utakmica je jako puno, ali podnošljivo ako je momčad napokon krenula u prvom smjeru.