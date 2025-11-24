dinamo

Atomski raspored Dinama. U tri tjedna istine odigrat će čak šest utakmica

S. M.

24.11.2025 u 11:30

Dinamovi igrači
Dinamovi igrači Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo je u subotu lagano pobijedio Varaždin 3:1, spojio je dvije dobre utakmice i pun samopouzdanja odlazi na europsko gostovanje u Lille.

Momčad Marija Kovačevića u četvrtak u 18:45 gostuje kod Lillea u 5. kolu Europske lige.

vezane vijesti

Dinamo nakon četiri kola ima sedam bodova i eventualni pozitivan rezultat u Francuskoj gurnuo bi ga korak bliže prema nokaut fazi. To će biti prva od šest jako teških utakmica koje čekaju Dinamo do kraja ove polusezone i koje će puno reći o tome u kakvom je stanju Dinamo.

Ako ja za suditi prema zadnje dvije utakmice, stvari idu na bolje. Deklasiranje nedoraslog Karlovca 7:0 u Kupu nije temelj za preveliki optimizam, ali je Dinamo u subotu protiv Varaždina izgledao jako dobro.

Bila je to 20. Kovačevićeva utakmica na klupi; upisao je 13 pobjeda, dva remija i čak pet poraza. Malo mu je pomogla i Rijeka koja je ozbiljno uzdrmala Hajduk i omogućila Dinamu da mu se približi na samo bod zaostatka.

Dinamov raspored do kraja godine

  • 27. studenog: Lille - Dinamo
  • 1. prosinca: Gorica - Dinamo
  • 6. prosinca: Dinamo - Hajduk
  • 11. prosinca: Dinamo - Betis
  • 14. prosinca: Slaven - Dinamo
  • 20. prosinca: Dinamo - Lokomotiva

Sad Dinamu slijedi furiozni finiš turbulentne polusezone. U tri tjedna odigrat će šest teških utakmica koje bi mu mogle biti ogroman vjetar u leđa ako ih odradi onako kako svi u Maksimiru priželjkuju.

Nakon teškoga gostovanja u Lilleu, Dinamo sljedećeg ponedjeljka gostuje kod Gorice. Pet dana kasnije dolazi mu Hajduk i to je svakako najvažnija utakmica u prosincu. Nakon toga će odigrati još jednu europsku utakmicu protiv Betisa i godinu završiti susretima protiv Slavena i Lokomotive.

Kovačeviću je trebalo vremena da posloži kompletno novu momčad i to sigurno nije bilo lako. No, činjenica je da je prošlo već pet mjeseci otkad je na klupi i da se polako očekuju vidljivi rezultati njegova rada. Pet poraza u 20 utakmica je jako puno, ali podnošljivo ako je momčad napokon krenula u prvom smjeru.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRIKLJUČITE SE

PRIKLJUČITE SE

Večeras kreće sportski kviz na MAXSportu; evo što sve trebate znati o njemu
NAKON DERBIJA

NAKON DERBIJA

Mišković kažnjen zbog izjave o sucima: Evo koliko mora platiti HNS-u
SJAJNA UTAKMICA

SJAJNA UTAKMICA

Pljušte pohvale na račun Modrića: 'On vlada Milanom, spasio ga je'

najpopularnije

Još vijesti