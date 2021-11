Sjajno izdanje Kraljica šoka u generalnoj probi za Svjetsko prvenstvo; Slovenke nisu imale nikakve izglede

Hrvatske rukometašice su s uvjerljivih 29:21 (15:10) pobijedile reprezentaciju Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj, odigranoj u subotu u porečkoj dvorani Žatika

Izabranice Nenada Šoštarića bile su razigrane, raspucane i sve do završnice dvoboja, u kojoj je došlo do manjeg opuštanja, vrlo čvrste u obrani. To je rezultiralo konstantnim povećavanjem prednosti kroz utakmicu.