savršena utakmica

Sjajni Hrvat svojim je obranama odveo Kopenhagen u Ligu prvaka pa poslao jasnu poruku

I.Ž.

28.08.2025 u 13:11

Dominik Kotarski Kopenhagen
Dominik Kotarski Kopenhagen Izvor: Profimedia / Autor: SOPA Images / ddp USA / Profimedia
Bionic
Reading

Danski prvak Kopenhagen plasirao se u Ligu prvaka nakon što je na domaćem terenu u uzvratnoj utakmici play-offa svladao švicarski Basel 2:0, a jedan od najboljih u pobjedničkoj momčadi bio je hrvatski reprezentativni golman Dominik Kotarski

U prvoj utakmici u Švicarskoj bilo je 1:1, no na domaćem terenu Danci su golovima Andreasa Corneliusa u 46. i Youssoufe Moukokoa iz penala u 84. minuti osigurali povratak u elitno europsko natjecanje nakon dvije godine.

Ipak, prava zvijezda večeri bio je hrvatski reprezentativni golman Dominik Kotarski, koji je prema Sofascoreu zaslužio visoku ocjenu 9,4 i bio proglašen igračem utakmice.

Vatreni je skupio pet obrana, a neke od njih bile su prava remek-djela i pokazatelj njegove izvrsne forme. Njegovim intervencijama Basel je ostao bez gola, a Kopenhagen je sačuvao prednost. Imao je Kotarski 23 od 32 točna dodavanja i čak 13 od 22 točne duge lopte. Imao je i četiri obrane udaraca unutar šesnaesterca.

Kotarski nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo ishodom i povratkom u Ligu prvaka.

Dominik Kotarski
Dominik Kotarski Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sofascore

'Ovo je nevjerojatno, baš sam sretan i uzbuđen. Sretan sam zbog svih svojih suigrača, trenera te navijača. Uvijek je lijepo kad mogu doprinijeti, ali na kraju krajeva, to je moj posao, moram i ja nešto obraniti. Uvijek dajem sve od sebe, no ovo je uspjeh cijele momčadi, bili smo jaki dobri. I to kroz cijele kvalifikacije, krenuli smo iz drugog pretkola, a vidjeli smo da više nema izrazitih favorita', kazao je Kotarski za klupske stranice nakon pobjede pa dodao:

'Rekao sam i prije utakmice da će biti napeto i tijesno, imaju dobre ofenzivce, dobro su ušli u utakmicu, no onda smo zabili na početku drugog dijela i utakmica se otvorila. Tad više nismo bili pod pritiskom, ali na kraju smo kontrolirali utakmicu. Navijači su bili nevjerojatni, hvala ima na svemu, ova pobjeda je bila i za njih, jer ovaj stadion, klub i grad pripadaju u Ligu prvaka.'

