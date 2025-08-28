Sjajni Hrvat svojim je obranama odveo Kopenhagen u Ligu prvaka pa poslao jasnu poruku

U prvoj utakmici u Švicarskoj bilo je 1:1, no na domaćem terenu Danci su golovima Andreasa Corneliusa u 46. i Youssoufe Moukokoa iz penala u 84. minuti osigurali povratak u elitno europsko natjecanje nakon dvije godine.

Ipak, prava zvijezda večeri bio je hrvatski reprezentativni golman Dominik Kotarski, koji je prema Sofascoreu zaslužio visoku ocjenu 9,4 i bio proglašen igračem utakmice.

Vatreni je skupio pet obrana, a neke od njih bile su prava remek-djela i pokazatelj njegove izvrsne forme. Njegovim intervencijama Basel je ostao bez gola, a Kopenhagen je sačuvao prednost. Imao je Kotarski 23 od 32 točna dodavanja i čak 13 od 22 točne duge lopte. Imao je i četiri obrane udaraca unutar šesnaesterca.

Kotarski nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo ishodom i povratkom u Ligu prvaka.