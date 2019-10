Sjajne vijesti za Ivana Rakitića: Barcelona se rješava trenera Ernesta Valverdea, a već se zna i tko je nasljednik

Ernesto Valverde navodno uskoro postaje bivši, a na njegovu klupu sjeda Marcelo Gallardo

Mnogi smatraju da je Gallardo spreman za veći izazov, a za preuzimanje klupe Barcelone je dobio i preporuke od dvojice velikana kluba Pepa Guardiole i Xavija.

'Sjećam ga se još iz igračkih dana. Morao je razmišljati brzo i puno što napraviti zato što nije bio fizički jak i to je radio sjajno. Gallardo je inteligentan tip koji želi igrati nogomet onako kako to volimo mi u Barci. On je rođeni pobjednik osuđen na trofeje', nahvalio ga je Xavi, a Guardiola dodao:

'On je jedan od najboljih trenera na svijetu i nevjerojatno mi je da još uvijek nije nominiran za tu nagradu!', pohvalio je kolegu trener Manchester Cityja.

Španjolci pišu kako je sve izglednije da će upravo Gallardo zamijeniti Valverdea na klupi Barcelone i kako je taj dan sve bliže. Ovo bi mogle biti sjajne vijesti za našeg Ivana Rakitića koji će kod novog trenera ponovno dobiti priliku da pokaže što zna i vratiti se u prvih 11.