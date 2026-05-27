Sergej Jakirović otvorio dušu i priznao: 'Da nakon Dinama nisam riskirao...'

Bivši trener Dinama Sergej Jakirović uživa u zasluženim danima slave. S Hull Cityjem je, unatoč svim negativnim prognozama na početku sezone, izborio plasman u Premier Ligu! A predviđali su mu borbu za ostanak u Championshipu...

Zadatak je bio ostati u ligi, ali niste uspjeli... Jeste li razočarani?

'Podbacio sam... Negdje sam to pročitao, znam da Englezi vole taj humor, ispalo je super i fantastično. Palo je na plodno tlo. Pripremio sam ga s pomoćnikom Salatovićem. Da mi je netko prije sezone ovo rekao, da sam napišem scenarij, nema šanse da bih to ovako napisao', kazao je Jakirović u razgovoru za RTL Sport.

Premierligaški trener, kako vam to zvuči?

'Bio sam već u Premier ligi, doduše u BiH. Da se našalim malo. Imao sam taj san, ne možeš procijeniti da ćeš uspjeti, nikako. Lijepo zvuči u Dinamu uzeti duplu krunu, nastupati u Ligi prvaka, ali... Nakon Dinama sam dosta riskirao. Išao sam izaći na tržište, da nisam otišao u Tursku, vjerojatno nikad ne bih otišao u Englesku. Moj gazda je iz Istanbula. Nismo mogli dovoditi nikoga osim otpisanih igrača.'

Slaven Bilić je rekao da vam se sada otvaraju vrata možda i većih klubova?

'Slaven mi je poslao poruku podrške. Tri sata sam potrošio na sve poruke. Stvarno hvala svima na tome. Puno mi to znači i mogu vam reći da je Slaven sve dobro rekao...'

Kako iz ove perspektive gledate na period u Dinamu?

'Ponosan sam na posao koji sam napravio u Dinamu. Mi smo svi prolazni, Dinamo ostaje. Dinamo je uvijek Dinamo, puno navijača, moraš uvijek pobjeđivati. Ponosan sam na sve i pogotovo na uvjete u koje sam došao. Bilo je vanjskih utjecaja. ali i to je Dinamo i jačanje mentaliteta', zaključio je Sergej Jakirović.

