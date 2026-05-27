čudotvorac

Sergej Jakirović otvorio dušu i priznao: 'Da nakon Dinama nisam riskirao...'

I.Ž.

27.05.2026 u 21:03

Sergej Jakirović
Sergej Jakirović Izvor: Profimedia / Autor: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Uspio je Sergej Jakirović nemoguće, s momčadi za koju su predviđali da će se boriti za opstanak u engleskom Championshipu izborio je plasman u Premier Ligu

Bivši trener Dinama Sergej Jakirović uživa u zasluženim danima slave. S Hull Cityjem je, unatoč svim negativnim prognozama na početku sezone, izborio plasman u Premier Ligu! A predviđali su mu borbu za ostanak u Championshipu...

vezane vijesti

Zadatak je bio ostati u ligi, ali niste uspjeli... Jeste li razočarani?

'Podbacio sam... Negdje sam to pročitao, znam da Englezi vole taj humor, ispalo je super i fantastično. Palo je na plodno tlo. Pripremio sam ga s pomoćnikom Salatovićem. Da mi je netko prije sezone ovo rekao, da sam napišem scenarij, nema šanse da bih to ovako napisao', kazao je Jakirović u razgovoru za RTL Sport.

Premierligaški trener, kako vam to zvuči?

'Bio sam već u Premier ligi, doduše u BiH. Da se našalim malo. Imao sam taj san, ne možeš procijeniti da ćeš uspjeti, nikako. Lijepo zvuči u Dinamu uzeti duplu krunu, nastupati u Ligi prvaka, ali... Nakon Dinama sam dosta riskirao. Išao sam izaći na tržište, da nisam otišao u Tursku, vjerojatno nikad ne bih otišao u Englesku. Moj gazda je iz Istanbula. Nismo mogli dovoditi nikoga osim otpisanih igrača.'

Slaven Bilić je rekao da vam se sada otvaraju vrata možda i većih klubova?

'Slaven mi je poslao poruku podrške. Tri sata sam potrošio na sve poruke. Stvarno hvala svima na tome. Puno mi to znači i mogu vam reći da je Slaven sve dobro rekao...'

Kako iz ove perspektive gledate na period u Dinamu?

'Ponosan sam na posao koji sam napravio u Dinamu. Mi smo svi prolazni, Dinamo ostaje. Dinamo je uvijek Dinamo, puno navijača, moraš uvijek pobjeđivati. Ponosan sam na sve i pogotovo na uvjete u koje sam došao. Bilo je vanjskih utjecaja. ali i to je Dinamo i jačanje mentaliteta', zaključio je Sergej Jakirović.

>> cijeli intervju pogledajte OVDJE.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
čudotvorac

čudotvorac

Sergej Jakirović otvorio dušu i priznao: 'Da nakon Dinama nisam riskirao...'
supersport hnl

supersport hnl

Drugi strijelac SHNL-a prvo je pojačanje Rijeke za novu sezonu
hoće li se dogovoriti?

hoće li se dogovoriti?

Bayern je krenuo po Joška Gvardiola, a jedan čovjek mogao bi biti ključan u ovom poslu

najpopularnije

Još vijesti