Veliki skandal uoči SP-a! Pokrenuta istraga protiv FIFA-e zbog ulaznica

  • I.Ž./Hina
  • Zadnja izmjena 27.05.2026 19:55
  • Objavljeno 27.05.2026 u 19:52
Gianni Infantino FIFA Izvor: EPA / Autor: CLAUDIO THOMA / EPA
Glavni državni odvjetnici New Yorka i New Jerseyja pokrenuli su istragu o FIFA-inim praksama prodaje ulaznica za nadolazeće Svjetsko nogometno prvenstvo

Uredi dviju glavnih odvjetnica, Letitije James iz New Yorka i Jennifer Davenport iz New Jerseyja, u priopćenju za javnost istaknuli su kako 'posebno traže detalje' o prodaji ulaznica za osam utakmica na stadionu MetLife, uključujući i finale Svjetskog prvenstva.

Istraga će ispitati niz problema koji su se pojavili s FIFA-inim procesom prodaje ulaznica. Od načina određivanja cijena i kategorija, do pozicija na stadionima, umjetnog stvaranja 'kategorije prvog reda'.

U istrazi će imati istražnu podršku od Odjela za zaštitu potrošača i radnika grada New Yorka (DCWP), a od FIFA-e su sudskim putem zatražene interne informacije i dokumentacija. Američki mediji navode kako se radi o najozbiljnijoj istrazi sustava prodaje ulaznica koji je frustrirao navijače diljem svijeta.

FIFA je tijekom jeseni i zime prodala milijune ulaznica za turnir u četiri kategorije. Cijene ulaznica bile su više od cijena za odgovarajuće utakmice na svakom prethodnom Svjetskom prvenstvu u svakoj kategoriji. Čak i usred negativnih reakcija, FIFA je potom povećala cijene od listopada do studenog, ponovno nakon ždrijeba za Svjetsko prvenstvo u prosincu i ponovno kada je u travnju otvorena 'faza prodaje u zadnji čas'.

Međutim, FIFA je mijenjala karte stadiona i sektore od jedne faze prodaje do druge. Dio navijača se žalio da se osjećaju 'prevareno' i 'zavedeno'.

FIFA se branila poručivši kako 'svi vizualni prikazi kategorija ulaznica na web stranici za prodaju ulaznica, kao što su karte i ilustracije stadiona, služe samo u informativne svrhe i ne moraju nužno odražavati stvarni raspored i granice određenog stadiona'.

Što se tiče cijena, FIFA je dosljedno branila svoj pristup kao odraz sjevernoameričkih normi i 'izvanredne' potražnje te je napomenula da velik dio prihoda Svjetskog prvenstva reinvestira u razvoj nogometa diljem svijeta.

