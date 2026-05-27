Pavasović Visković i Pirić opet razgovarali o mogućem ulasku ukrajinskog novca u Hajduk

Kao i prvi put, u glavnim pregovaračkim ulogama bili su Ivica Pirić i predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović Visković . Nakon inicijalnog susreta u Zagrebu, na kojem je iskazan interes za sponzoriranjem kluba, dvije strane ponovno su se našle kako bi nastavile razgovore o mogućem modelu suradnje.

Na sastanku je Ivica Pirić predstavio interes tvrtke White BIT za ulazak u priču s Hajdukom, dok je Ljubo Pavasović Visković upoznao drugu stranu s modelom upravljanja, vlasničkom strukturom i načinom funkcioniranja kluba. Novi sastanak u Splitu pokazuje da se razgovori nastavljaju i da ova opcija ostaje otvorena.

'Mogu potvrditi da je održan još jedan sastanak s gospodinom Pirićem, na kojem je on prezentirao ozbiljan interes svojih ukrajinskih partnera za sponzoriranje Hajduka, dakle za participacijom u marketinškom dijelu naše klupske priče, pri čemu nije postavljen nikakav uvjet s njihove strane, niti je u bilo kojem trenutku bilo priče o strukturama upravljanja klubom ili nekakve promjene koja bi se ticala modela upravljanja Hajdukom. O tome nije bilo govora', kazao je predsjednik Hajdukova NO-a Ljubo Pavasović Visković za 24 sata i dodao:

'Bio je kvalitetan sastanak, kvalitetna i dobra volja gospodina Pirića da se uključi u marketinškom i sponzorskom dijelu, međutim, ništa više od toga. Dogovoreno je da će se razgovori nastaviti kad Pirić i gospoda koja su s njim povezana budu konkretizirali prijedlog u smislu onoga što oni od tog sponzorstva očekuju u marketinškom smislu, kao i o kolikom bi se iznosu radilo. U svakom slučaju, radi se o procesu koji će sigurno potrajati nekoliko mjeseci, ništa se hitnog niti senzacionalnoga u ovom trenutku ne događa.'