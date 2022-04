Senzacionalna dvadesetogodišnja Solinjanka Ana Viktorija Puljiz Hrvatskoj donijela prvo odličje na Europskom prvenstvu

Hrvatska je imala sjajno otvaranje Europskog prvenstva u Sofiji. Već prvog dana natjecanja hrvatski džudo je osvojio medalju i to zahvaljujući 20-godišnjoj Ani Viktoriji Puljiz u kategoriji do 52 kilograma

'Došli smo potpuno neopterećeni, a to je trenutak kada može dati najviše od sebe. Na putu do trećeg mjesta u Europi je pobijedila šestu i osmu na svijetu, a izgubila samo od jake Njemice', oduševljeno je govorio njen trener Dragan Crnov, koji je s Puljiz od njenih početaka.

+Ni sama ne vjerujem da se ovo dogodilo', rekla je nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu u Sofiji hrvatska džudašica, 20-godišnja Ana Viktorija Puljiz i nastavila.

'Još je uvijek u meni puno adrenalina. Još sam nekako u šoku. Naravno da sam presretna zbog ovog rezultata i zbog medalje. Ništa, kada se sve slegne i kada dođem sebi idemo dalje.'

Na početku turnira Puljiz je „ipponom“ svladala Španjolku Perez Box u „zlatnom bodu“, nakon skoro 10 minuta borbe. U produžetak je otišla i s Njemicom Ballhaus, koja ju je natjerala na treću kaznu i otišla dalje, a jedino slavlje u prve četiri minute borbe bilo je u repasažu protiv Talijanke Giuffride, osme na svjetskoj ljestvici.

U finalnom bloku čekala ju je 22-godišnja Izraelka Primo, šesta na svijetu, koja je krenula agresivno, ali je hrvatska reprezentativka odgovorila na pravi način. Nakon prvog napada Puljiz je povezala još jedan za predivan „ippon“ i osmijeh od uha do uha dok je shvatila kako je osvojila europsku broncu.

Osim Puljiz, prvog dana Europskog prvenstva nastupili su Tihea Topolovec (do 57 kg) i Robert Klačar (do 66 kg). Oboje su pokazali kvalitetu i dobar džudo, a nakon početnih pobjeda, protiv Mađarice Kovacs, odnosno Švicarca Waizeneggera, izgubili su od nositelja.

U subotu, 30. travnja, na tatami Armeec Arene izlaze Katarina Krišto i Iva Oberan (obje do 63 kg) te Barbara Matić (do 70 kg), dok u nedjelju, 1. svibnja, nastupaju Petrunjela Pavić (do 78 kg), Ivana Maranić i Tina Radić (obje preko 78 kg), Marko Kumrić (do 100 kg) i Zlatko Kumrić (do 100 kg).