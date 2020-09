Šef najbolje momčadi Formule 1 oglasio se o najvećem nerješenom pitanju; svi fanovi ovog sporta čekaju konačan rasplet

Najveće nerješeno pitanje u Formuli 1 je novi ugovor između Lewisa Hamiltona i Mercedesa, jer sadašnji aktualnom prvaku istječe na kraju ove sezone. O toj temi bilo je riječ i uoči devete utrke prvenstva – VN Toscane na stazi Mugello (Arenasport 2, 15.10 sati)

Mercedes dominira i u ovom prvenstvu, no Hamilton odrađuje zadnu godinu ugovora i svi se pitaju gdje je zapelo s dogovorom oko nastavka suradnje.

'Posao je u tijeku i ne bih želio određivati poseban datum. Slažemo se vrlo dobro, ali da se sve dogovori do detalja, za to trebate dovoljno vremena. Dok dolaze utrke jedna za drugom ne želimo da nas odvlače razgovori o ugovoru. Između većih praznina u prvenstvu, kao sljedeći tjedan, idemo prema zadovoljavajućem ishodu. No ne znam kada će sve biti dogovoreno', rekao je Wolff.

Na pitanje je li novi dogovor između Mercedesa i Hamiltona formalnost dodao je: Nismo gledali ugovor posljednje tri godine i nikada ga nismo izvadili iz ladice. Ponekad se situacije promijene, a promijeni se i okolina, pa je ovo vrijeme kada je to još jedan put, još jedan dio putovanja kojim želimo ići zajedno. Samo razgovaramo.'