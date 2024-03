Saudijske milijarde preplavile sport, a konačni cilj u kupovini ugleda su Olimpijske igre

U svim ovim pregledima saudijskih ulaganja jedna je stvar vrlo očita: izostanak ulaska u klasične američke sportove – košarku, američki nogomet i bejzbol. The Athletic za to nalazi nekoliko razloga. Prvo, u svim tim sportovima postoji salary cap, stroži ili blaži, pa nema neograničenih mogućnosti kupovine igrača, a time i uspjeha, kao što je moguće drugdje. Nekih pokušaja je bilo, ali ne iz Saudijske Arabije. Katar, recimo, ima 5-postotni udjel u kompaniji koja je vlasnica košarkaške momčadi Washington Wizards, hokejaša Washington Capitals i WNBA tima Washington Mystics. Veći postotak moguć je samo promjenom pravila, no nema naznaka da bi se to moglo dogoditi. Osim toga, NBA, NFL i MLB toliko su bogati, ponajprije zbog TV prava, da im je novac znatno manje potreban nego drugim sportovima.

Istina, posljednje dvije godine NBA momčadi su u Abu Dabiju igrale egzibicijske susrete, 2022. to su napravili Atlanta Hawks i Milwaukee Bucks, a prošle godine Dallas Mavericks i Minnesota Timberwolves. Pravi rezultat tih utakmica objelodanjen je početkom veljače: NBA liga potpisala je višegodišnji ugovor o marketinškom partnerstvu s aviokompanijom Emirates. Visina sponzorstva nije objelodanjena, ali je izvor iz Emiratesa rekao Reutersu da će marketinška zarada za tu kompaniju iznositi oko 500 milijuna dolara godišnje.

Što Emirates dobiva? Puno toga: suci na NBA utakmicama, počevši od nedavnog All Star susreta, nose njihov logo na majicama, što se prije nije događalo. Isto će od sljedeće sezone nositi suci u WNBA-i. Dalje, NBA In-Season Cup preimenuje se u Emirates NBA Cup, uz zajednički logo tog natjecanja koji su ove godine osvojili LA Lakersi. Logo Emiratesa bit će istaknut i u svim dvoranama na svakoj utakmici, a dvije organizacije bit će partneri i u svim egzibicijskim utakmicama koje se igraju širom svijeta. NBA utakmice i drugi sadržaji vezani uz ligu bit će dostupni i na svim letovima Emiratesa, a njihova web stranica prodavat će i košarkaške suvenire. Logo Emiratesa prvi put je viđen tijekom NBA All-Star vikenda 2024.

Ovo bi moglo značiti otvaranje vrata arapskim milijunima i u američkim sportovima. Pojavile su se i druge bojazni, a The Athletic puše na hladno i podsjeća na ono što su Saudijci napravili u golfu - osnovali su novo, bogatije natjecanje. Istina, za košarku, football ili bejzbol to bi bilo kompliciranije, ali 'i čudnije su se stvari događale'. Forbes je pak prošle godine pisao o drugoj opciji: privlačenju igrača u saudijsku ligu, onako kako su to napravili s nogometom. No jaka prepreka su čvrsti ugovori i odnosi NBA-e i FIBA-e. Ipak, tko zna...