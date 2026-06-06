KAKVA IMENA NA SSF-U

Šahovska velemajstorica otvoreno o predrasudama s kojima se borila: Često sam slušala...

S.Š.

06.06.2026 u 18:05

Judit Polgar
Judit Polgar Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Mario Pavlovic
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Drugi dan Sunset Sports Festivala još je jednom potvrdio zašto se ovaj događaj posljednjih godina profilirao kao jedno od najvažnijih mjesta susreta sporta, biznisa, tehnologije i inovacija u regiji.

U Falkensteiner Resortu Punta Skala okupili su se vodeći ljudi sportskih organizacija, klubova, tehnoloških kompanija i esport industrije, donoseći publici rijetke uvide u svijet koji se najčešće odvija iza zatvorenih vrata svlačionica, uprava, investicijskih fondova i globalnih korporacija. Večer je zaključena tradicionalnim druženjem na brodu, koje je i ove godine ponudilo priliku za nastavak razgovora i povezivanje izvan festivalskih pozornica.

Od svjetskog vrha do budućnosti sporta: priče koje oblikuju industriju

Main Stage drugog dana Sunset Sports Festivala okupio je govornike koji danas oblikuju neke od najvažnijih priča u globalnom sportu. Posebnu pozornost publike privukla je šahovska velemajstorica Judit Polgár, koja je u razgovoru s Anitom Jones govorila o rušenju predrasuda i vlastitom putu prema svjetskom vrhu.

'Kada sam počela igrati na najvišoj razini, često sam slušala: 'Dobra je, ali je djevojka'. Morala sam se dokazivati iznova i iznova', istaknula je Polgár.

Aktualni izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson u razgovoru s Markom Šapitom govorio je o preuzimanju reprezentacije, stvaranju pobjedničke kulture i vođenju momčadi pod pritiskom velikih očekivanja.

'Kada preuzmete momčad, ljudi će uvijek imati svoje mišljenje. To ne možete kontrolirati. Ono što možete kontrolirati su vaš rad, vaše odluke i vaši rezultati', poručio je Sigurdsson.

Pogled na budućnost sporta i promjene koje donosi umjetna inteligencija ponudio je Callum Williams, istaknuvši kako upravo autentična sportska iskustva postaju vrijednija nego ikad. U razgovoru s Damjanom Rudežom, viši sportski direktor Euroleague Basketballa Ibrahim Erkan i direktor ABA lige Dubravko Kmetović istaknuli su kako europska košarka ima talent, tradiciju i strast, no da će njezin puni potencijal ovisiti o sposobnosti klubova, liga i organizacija da pronađu zajednički smjer razvoja.

O jednom od najdinamičnijih segmenata sportske industrije razgovarali su Andy Bara i Petra Pocrnić Perica, uz moderatora Nica Cantora s CBS Sportsa, istaknuvši koliko su povjerenje, diskrecija i pravovremene informacije važne u poslovima vrijednima milijune eura.

'Jedna informacija koja prerano procuri u javnost može promijeniti sve. U nogometu prerano objavljena vijest ponekad može srušiti cijeli posao', rekao je Bara.

Od svlačionice do klupe: što znači voditi nacionalnu reprezentaciju

Na Performance & Health Lab pozornici publika je dobila rijetku priliku zaviriti iza kulisa jednog od najzahtjevnijih poslova u profesionalnom sportu. Bivši hrvatski izbornik Igor Štimac, nositelj UEFA Pro licence i aktualni trener HŠK Zrinjski Mostar, te Boris Kubla, magistar kineziologije, nositelj UEFA Pro licence i predstavnik Hrvatskog nogometnog saveza, govorili su o izazovima vođenja nacionalne momčadi, donošenju odluka pod pritiskom i upravljanju ljudima na najvišoj razini sporta.

'Kao izbornik reprezentacije, vaš je glavni posao upravljanje ljudima. Morate uvjeriti igrače da su spremni i sposobni pobijediti. Nemate vremena za trening i to je najveća razlika između vođenja reprezentacije i kluba', istaknuo je Štimac.

O metodama rada u Chelsea FC-u govorio je Pete Burridge, stručnjak za fizičku pripremu, objasnivši kako se razvijaju sustavi koji sportašima omogućuju održavanje vrhunske razine izvedbe tijekom cijele sezone. Zajedno s Jerkom Lekom i Jeana-Roseom Rudyjem iz Paris Saint-Germaina kasnije je na panelu otvorio i pitanje što elitne klubove doista izdvaja od konkurencije, istaknuvši važnost jasnih uloga, kvalitetne komunikacije i snažne klupske kulture. Temu digitalnog rasta i izgradnje publike otvorio je Joel Morris, osnivač platforme Fanvue, poručivši kako uspjeh na platformama poput YouTubea dolazi onima koji razumiju njihova pravila i ostaju dosljedni.

Lideri industrije o budućnosti esporta

Na Esports Stageu o budućnosti globalne esport industrije razgovarale su Njezino Kraljevsko Visočanstvo princeza Sara bint Faisal Al Saud, zamjenica predsjednika Saudi Esports Federationa, i Claire Hungate, predsjednica i operativna direktorica Team Liquida. Govoreći o razvoju industrije i novim prilikama za mlade, princeza Sara bint Faisal Al Saud istaknula je kako „esports više nije samo natjecanje u videoigrama, nego industrija koja otvara stvarne karijerne i poduzetničke prilike te razvija nove vještine“.

Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Omar bin Faisal, predsjednik Jordan Esports Federationa, Elin Yoojung Moen, članica upravnog odbora International Esports Federationa i predsjednica Norwegian Esports Federationa, te Filip Šoć, predsjednik Alliance of Electronic Sports of Montenegro, razgovarali su o ulozi nacionalnih saveza u razvoju esporta i potrebi za snažnijim povezivanjem industrije.

'Kada smo počeli razgovarati s vladama o esportu, mnogi nisu razumjeli o čemu se radi, no danas se sve jasnije vidi njegov gospodarski i društveni potencijal. Esport okuplja mlade, otvara nove prilike i stvara vrijednost, ali za daljnji razvoj ključno je zajedništvo svih dionika', poručio je princ Omar bin Faisal.

Brais Suarez, Martin Lynge i Tomica Madjerčić govorili su o ulozi podataka u esportu, istaknuvši da oni sve više oblikuju način na koji se industrija razvija i privlači ulaganja.

Treći, ujedno i završni dan Sunset Sports Festivala okupit će niz uglednih imena iz svijeta sporta, zdravlja i tehnologije, među kojima su Roko Sikirić, Sandra Paović, Dražen Forgač, Shelton Hawkins, Francesco Cuzzolin i Tomislav Madžar, dok će se u sklopu programa The Sharks of Sunset najperspektivniji sportski, esports i tech startupi predstaviti investitorima i liderima industrije na Esports Stageu.

Sunset Sports Festival kroz pet je godina izrastao u nezaobilazno mjesto susreta sporta, biznisa, tehnologije i medija, okupljajući u Zadru neke od najutjecajnijih ljudi globalne sportske industrije.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
formula 1

formula 1

Totalna ludnica i šok za Ferrari u kvalifikacijama za VN Monaca: Odluka je pala u posljednjim sekundama!
NIMALO REPREZENTATIVNO

NIMALO REPREZENTATIVNO

Pogledajte kako izgleda teren na kojem će Englezi imati 'generalku' za Hrvate
sve je rekao

sve je rekao

Dagur Sigurdsson otvoreno priznao: 'Mrzim suce!'

najpopularnije

Još vijesti