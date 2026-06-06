Šahovska velemajstorica otvoreno o predrasudama s kojima se borila: Često sam slušala...

U Falkensteiner Resortu Punta Skala okupili su se vodeći ljudi sportskih organizacija, klubova, tehnoloških kompanija i esport industrije, donoseći publici rijetke uvide u svijet koji se najčešće odvija iza zatvorenih vrata svlačionica, uprava, investicijskih fondova i globalnih korporacija. Večer je zaključena tradicionalnim druženjem na brodu, koje je i ove godine ponudilo priliku za nastavak razgovora i povezivanje izvan festivalskih pozornica.

Od svjetskog vrha do budućnosti sporta: priče koje oblikuju industriju

Main Stage drugog dana Sunset Sports Festivala okupio je govornike koji danas oblikuju neke od najvažnijih priča u globalnom sportu. Posebnu pozornost publike privukla je šahovska velemajstorica Judit Polgár, koja je u razgovoru s Anitom Jones govorila o rušenju predrasuda i vlastitom putu prema svjetskom vrhu.

'Kada sam počela igrati na najvišoj razini, često sam slušala: 'Dobra je, ali je djevojka'. Morala sam se dokazivati iznova i iznova', istaknula je Polgár.

Aktualni izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson u razgovoru s Markom Šapitom govorio je o preuzimanju reprezentacije, stvaranju pobjedničke kulture i vođenju momčadi pod pritiskom velikih očekivanja.

'Kada preuzmete momčad, ljudi će uvijek imati svoje mišljenje. To ne možete kontrolirati. Ono što možete kontrolirati su vaš rad, vaše odluke i vaši rezultati', poručio je Sigurdsson.

Pogled na budućnost sporta i promjene koje donosi umjetna inteligencija ponudio je Callum Williams, istaknuvši kako upravo autentična sportska iskustva postaju vrijednija nego ikad. U razgovoru s Damjanom Rudežom, viši sportski direktor Euroleague Basketballa Ibrahim Erkan i direktor ABA lige Dubravko Kmetović istaknuli su kako europska košarka ima talent, tradiciju i strast, no da će njezin puni potencijal ovisiti o sposobnosti klubova, liga i organizacija da pronađu zajednički smjer razvoja.

O jednom od najdinamičnijih segmenata sportske industrije razgovarali su Andy Bara i Petra Pocrnić Perica, uz moderatora Nica Cantora s CBS Sportsa, istaknuvši koliko su povjerenje, diskrecija i pravovremene informacije važne u poslovima vrijednima milijune eura.

'Jedna informacija koja prerano procuri u javnost može promijeniti sve. U nogometu prerano objavljena vijest ponekad može srušiti cijeli posao', rekao je Bara.

Od svlačionice do klupe: što znači voditi nacionalnu reprezentaciju

Na Performance & Health Lab pozornici publika je dobila rijetku priliku zaviriti iza kulisa jednog od najzahtjevnijih poslova u profesionalnom sportu. Bivši hrvatski izbornik Igor Štimac, nositelj UEFA Pro licence i aktualni trener HŠK Zrinjski Mostar, te Boris Kubla, magistar kineziologije, nositelj UEFA Pro licence i predstavnik Hrvatskog nogometnog saveza, govorili su o izazovima vođenja nacionalne momčadi, donošenju odluka pod pritiskom i upravljanju ljudima na najvišoj razini sporta.

'Kao izbornik reprezentacije, vaš je glavni posao upravljanje ljudima. Morate uvjeriti igrače da su spremni i sposobni pobijediti. Nemate vremena za trening i to je najveća razlika između vođenja reprezentacije i kluba', istaknuo je Štimac.

O metodama rada u Chelsea FC-u govorio je Pete Burridge, stručnjak za fizičku pripremu, objasnivši kako se razvijaju sustavi koji sportašima omogućuju održavanje vrhunske razine izvedbe tijekom cijele sezone. Zajedno s Jerkom Lekom i Jeana-Roseom Rudyjem iz Paris Saint-Germaina kasnije je na panelu otvorio i pitanje što elitne klubove doista izdvaja od konkurencije, istaknuvši važnost jasnih uloga, kvalitetne komunikacije i snažne klupske kulture. Temu digitalnog rasta i izgradnje publike otvorio je Joel Morris, osnivač platforme Fanvue, poručivši kako uspjeh na platformama poput YouTubea dolazi onima koji razumiju njihova pravila i ostaju dosljedni.

Lideri industrije o budućnosti esporta

Na Esports Stageu o budućnosti globalne esport industrije razgovarale su Njezino Kraljevsko Visočanstvo princeza Sara bint Faisal Al Saud, zamjenica predsjednika Saudi Esports Federationa, i Claire Hungate, predsjednica i operativna direktorica Team Liquida. Govoreći o razvoju industrije i novim prilikama za mlade, princeza Sara bint Faisal Al Saud istaknula je kako „esports više nije samo natjecanje u videoigrama, nego industrija koja otvara stvarne karijerne i poduzetničke prilike te razvija nove vještine“.

Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Omar bin Faisal, predsjednik Jordan Esports Federationa, Elin Yoojung Moen, članica upravnog odbora International Esports Federationa i predsjednica Norwegian Esports Federationa, te Filip Šoć, predsjednik Alliance of Electronic Sports of Montenegro, razgovarali su o ulozi nacionalnih saveza u razvoju esporta i potrebi za snažnijim povezivanjem industrije.

'Kada smo počeli razgovarati s vladama o esportu, mnogi nisu razumjeli o čemu se radi, no danas se sve jasnije vidi njegov gospodarski i društveni potencijal. Esport okuplja mlade, otvara nove prilike i stvara vrijednost, ali za daljnji razvoj ključno je zajedništvo svih dionika', poručio je princ Omar bin Faisal.

Brais Suarez, Martin Lynge i Tomica Madjerčić govorili su o ulozi podataka u esportu, istaknuvši da oni sve više oblikuju način na koji se industrija razvija i privlači ulaganja.

Treći, ujedno i završni dan Sunset Sports Festivala okupit će niz uglednih imena iz svijeta sporta, zdravlja i tehnologije, među kojima su Roko Sikirić, Sandra Paović, Dražen Forgač, Shelton Hawkins, Francesco Cuzzolin i Tomislav Madžar, dok će se u sklopu programa The Sharks of Sunset najperspektivniji sportski, esports i tech startupi predstaviti investitorima i liderima industrije na Esports Stageu.

Sunset Sports Festival kroz pet je godina izrastao u nezaobilazno mjesto susreta sporta, biznisa, tehnologije i medija, okupljajući u Zadru neke od najutjecajnijih ljudi globalne sportske industrije.