Rukometni majstor Luka Cindrić poslao apel Hrvatima i svima drugima koji su pogođeni pandemijom te jasno dao do znanja što je sada najvažnije

Hrvatski rukometni reprezentativac Luka Cindrić rekao je u petak kako mu nije lako biti zatvoren doma dok u Španjolskoj traje izvanredno stanje zbog koronavirusa te da jedva čeka treninge svoje Barcelone

'Nitko nije mislio da će se situacija s koronavirusom razviti ovako, no sada ništa drugo osim zdravlja nije bitno', rekao je 26-godišnji Cindrić u razgovoru za španjolsku novinsku agenciju EFE.

'To je sve što trenutno možemo raditi. Najbitnije je da ostanemo u formi kako god možemo. Ne znamo kada će se nastaviti rukometno prvenstvo, ali moramo biti spremni', napomenuo je.

'Nije lako, no nadamo se kako će to imati pozitivan rezultat pa da ćemo se na terene vratiti što prije. Ne možemo promijeniti ovu situaciju. Najbitnije je da ostanemo zdravi, moramo jedni druge podržavati', izjavio je.

Poput 47 milijuna stanovnika i on je doma zajedno s partnericom Larom Stipetić. Čekaju dijete koje bi se trebalo roditi u travnju. Smiju izaći jedino u trgovinu s hranom, bolnicu, ljekarnu, kiosk, banku i benzinsku crpku.

U Španjolskoj je u srijedu produženo izvanredno stanje do 11. travnja.

Cindrić kaže kako sada napokon ima puno slobodnog vremena, što ranije nije bio slučaj.

'Kao što sam rekao, trening je jedna od najbitnijih stvari. Osim toga, volim čitati, gledati televiziju ili se baviti nekim hobijem. Svaki dan radim nešto drugo te se nastojim održati što okupiranijim', ispričao je.

'Održavam svoju visoku motivaciju s velikom željom da se što prije vratim na parket. Rukomet je naš život, naša strast i to je ono što nas okružuje. Taj osjećaj kada izađem na parket i slušam navijače je poseban', dodao je.

Nakon Áleixa Gómeza sa 62 gola on je drugi strijelac Barcelone u Ligi prvaka. Cindrić je već s Vardarom osvojio to natjecanje 2017. godine, zabivši pobjednički gol upravo protiv Barcelone u polufinalu za 26-25. Kaže kako su on i suigrači zadovoljni razvojem aktualne sezone.

'Ostvarili smo sve ciljeve zadane na početku sezone. Ostaje nam samo još jedan – Liga prvaka. Želimo se kvalificirati na Final Four. Tome se nadamo', zaključio je Cindrić.