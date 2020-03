Ako je ovo točno navijači Liverpoola nikada se neće oporaviti od šoka; procurilo s kojim prijedlog u Savez odlazi većina klubova

Sve veći broj zaraženih i umrlih od koronavirusa u Velikoj Britaniji smanjio je značajno izglede da se nastavi nogometno prvenstvo u Premier ligi

'Većina klubova Premier lige želi da se trenutačna sezona završi odmah i da se nastavi čim se situacija popravi; po cijenu toga da Liverpool ostaje uskraćen prvi naslov prvaka nakon 30 godina', javio je portal The Athletic.

No, obzirom da je vijest neslužbena ne navode se imena klubova koji se zalažu za to. No, ako je to točno nema sumnje kako će klubovi uskoro s tim prijedlog ići prema čelnicima Engleskog nogometnog saveza (FA) koji će uskoro ionako morati donijeti konačnu odluku na pitanje 'što će biti s ovom sezonom?'

Naravno, zbog sve navedenog su navijači Liverpoola, koji čekaju naslov prvaka točno 30 godina, na rubu očaja. Nevjerojatan splet okolnosti doveo je do toga da moraju strepiti. Šok je zapravo malo riječ, a ako se ovo pokaže točnim pitanje je što će sljedeće biti. Niti neredi nisu isključeni...