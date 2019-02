Rukometaši Zagreba pod novim trenerom ostvarili vrijednu pobjedu u Ligi prvaka

U susretu 11. kola B skupine rukometne Lige prvaka PPD Zagreb je u Areni pobijedio danski Skjern 32-29 ostvarivši iznimno važnu pobjedu u borbi za plasman u osminu finala.

Bila je to premijera Branka Tamše u LP na klupi hrvatskog prvaka. Naime, slovenski stručnjak je početkom siječnja preuzeo PPD Zagreb naslijedivši Linu Červara i u susretu protiv Skjerna predstavio se zagrebačkoj publici.

Zagreb je ovom pobjedom tri kola prije kraja pobjegao danskom sastavu na četiri boda više, a bolji je i u međusobnom skoru. Ova dva suparnika su, podsjećamo, u 4. kolu odmjerili snage u Danskoj gdje su podijelili bodove u dvoboju koji je završen rezultatom 31-31.

PPD je bolje ušao u susret, poveo je 2-0, pa 3-1. Gosti su do prvog vodstva stigli u 9. minuti (5-4), a u 18. minuti imali su i dva gola prednosti (10-8). Zagreb je do kraja prvog dijela uspio izjednačiti, a potom i otići na odmor s golom viška (15-14).

Hrvatski prvak je na otvaranju drugog dijela zabio dva brza gola te prvi put na utakmici stigao do prednosti od tri pogotka (17-14). U 42. minuti domaćin je stigao do +4 (24-20), u 47. minuti je bilo +5 (27-22), sedam minuta prije kraja šest golova prednosti (30-24), a pet minuta prije kraja i +7 (31-24). danci su do kraja susreta tek ublažili poraz na konačnih 32-29.

Hrvatski sastav su do četvrte pobjede u skupini predvodili Ivan Sršen s devet golova i David Mandić sa šest, dok su Gregor Potočnik, Senjamin Burić, Lovro Jotić i Zlatko Horvat sa po tri gola, dok su u danskim redovima najefikasniji bili Bjarte Hakon Myrhol s osam te Thomas Morgensen sa šest golova.

Na ljestvici vodi PSG sa 20 bodova, Pick Szeged ima 17 bodova, a Flensburg-Handewitt i PPD Zagreb po 10 bodova.

U idućem kolu rukometaši Zagreba 17. veljače gostuju u Parizu kod vodećeg PSG-a.