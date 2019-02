Halil Jaganjac otvoreno o svom odnosu s Linom Červarom; ove će riječi odjeknuti

Halil Jaganjac (20) jedan je od najvećih svjetskih rukometnih talenata, ubojiti šuter s topom u desnoj ruci. U listopadu prošle godine uzburkao je rukometne vode u Hrvatskoj kad je odlučio iz skopskog Metalurga doći u našički Nexe. Neočekivano je zaobišao PPD Zagreb, a nakon svega nije dobio niti minute na netom završenom rukometnom SP-u u Njemačkoj/Danskoj

'Mislim da sam napravio pravi izbor i pravi korak u karijeri jer mlad igrač kao ovdje u Nexeu imam sve preduvjete da napredujem, da se razvijem, od minutaže do povjerenja koje mi je pruženo, do volje i želje da se sa mnom radi. Uz to igramo dva natjecanja, EHF kup u kojem imamo njemačke bundesligaše. Final Four je u Kielu, jasno je kakvi su to klubovi. S nama u skupini je Hannover, za mene kao mladog igrača takve utakmice su neprocjenjive. Tu imamo SEHA ligu koja je jako dobra liga za afirmaciju mladog igrača. Evo ja ću prvi put igrati Final Four s 20 godina. Jake utakmice, što samo znači da mogu napredovati ovdje...', kazao je Halil Jaganjac (20) u razgovoru za Sportklub.hr .

U listopadu prošle godine je umjesto PPD Zagreba odabrao našički Nexe. Mnogi su mislili kako će zbog toga biti u nemilosti Line Červara. Ne samo što je Červar hrvatski izbornik i u tom trenutku trener PPD Zagreba, već zato što ga je Červar svojedobno 'otrgnuo' PSG-u i doveo ga kod sebe u Metalurg...

'Ja ću Červara do kraja karijere isticati kao čovjeka koji me prepoznao kada sam bio u Parizu, u njihovom tzv. 'centre de formation', mladoj momčadi kada se nije puno pričalo o meni i kada se nije znalo tko sam. On me iz te momčadi pozvao na okupljanje seniorske reprezentacije da me vidi, da mi pruži priliku jer je poznat po tome da voli afirmirati mlade igrače i davati im priliku', priča Jaganjac za Sportklub.hr i dodaje:

'Pokazao je to sad i na Svjetskom prvenstvu, u krajnju ruku mi smo dobili Mandića, Šipića, Vrankovića, Vidu. Tako je i sa mnom bilo, ja sam došao na okupljanje reprezentacije na njegov poziv, mogu reći kao potpuni anonimac i tamo me on vidio, vidio je što mogu, ja sam dao što mogu i u tom trenutku mi je predložio da dođem kod njega u Metalurg, da radimo zajedno. Samo u tom kratkom vremenu, nekoliko mjeseci što smo bili tamo, jer znamo da je on otišao kasnije, ja sam eksplodirao, može se reći, napredovao sam strašno. U Ligi prvaka sam prvi puta bio u doticaju s takvim rukometom, u SEHA ligi također, to je početku bilo šok za mene. Lino Červar mi je pomogao da se adaptiram, da imam svoje samopouzdanje, uvjeravao me da mogu, da samo treba ponavljati, tisuću i tisuću putu istu stvar, da biste usavršili. To kakvu on radnu etiku ima i kakvo razumijevanje za mladog igrača ima, to malo koji trener ima, čak i u svijetu. Ja sam se nadao da će duže ostati tamo, jer sam siguran da bih još više napredovao da je on bio tamo. No, imam privilegiju da mi je i dalje izbornik i da kada dođem u reprezentaciju on me dalje podučava i svakodnevno učim od njega, tako da ja za izbornika Červara imam samo najljepše i najpozitivnije riječi hvale. U ovom trenutku njemu mogu ja puno zahvaliti što sam ovdje.'