Roberta Prosinečkog poraz od Hrvatske koštao posla?

Kako doznaje Sportklub, nakon razočaravajućih utakmica protiv Češke i Hrvatske, a posebno teškog poraza u utakmici protiv Vatrenih, Robert Prosinečki je dobio otkaz na klupi Crne Gore.

Kako se neslužbeno doznaje, na toj funkciji trebao bi ga naslijediti legenda crnogorskog nogometa Mirko Vučinić.

Prosinečki je reprezentaciju Crne Gore preuzeo u veljači 2024. godine.

Nakon velike igračke karijere je kao trener vodio klubove u Srbiji, Turskoj, Sloveniji i Hrvatskoj, a kao izbornik vodio je reprezentacije Azerbajdžana i Bosne i Hercegovine.