Robert Prosinečki o nesretnom porazu od Fenerbahčea i velikom Rakitićevom jubileju u dresu Barcelone: Ne znam zašto mu to rade...

Nakon tri mjeseca pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa, proteklog se vikenda nogomet zaigrao i u Turskoj. Kayserispor našeg Roberta Prosinečkog bio je na korak do senzacije, no u samoj završnici dvoboja, Fenerbahče je s dva gola preokrenuo rezultat i pobijedio 2:1.

Robert Prosinečki krajem 2019. godine ponovno je sjeo na klupu turskog Kayserispora, s jedinom misijom - spašavanja kluba od ispadanja u drugu ligu.

Istina, na samom startu, njegovoj momčadi rezultati nisu baš išli na ruku, ali već nakon četiri odigrana kola i dva osvojena boda, to jest kada su se linije uigrale, krenule su i pobjede, što je itekako podiglo samopouzdanje unutar ekipe, ali i evidentno smanjilo bodovni zaostatak.

Na žalost Prosinečkog, u ožujku je prvenstvo prekinuto, i sada je trebalo opet pokrenuti momčad.

Evidentno je da su u tom periodu igrači vrijedno trenirali, jer u petak im je malo nedostajalo da dođu do velikog 'skalpa', to jest pobjede u dvorištu Fenerbahčea.

'To je tako u nogometu, događaju se takve stvari, kada ti u jednom trenutku ponestane koncentracije. I kada misliš da je manje, više utakmica gotova. Dogode ti se greške, sitnice, koje na kraju ipak nisu sitnice i ostaneš bez bodova. Imali smo već tri boda praktički u rukama, i to bi nam bio novi poticaj, za ovo što nam slijedi dalje, a to je borba za ostanak. Od toga sada ne možemo pobjeći, imamo još sedam kola, i misija nam nije laka. ne bi bila ni da smo pobijedili Fener, ali smo imali lijepu priliku da se posve približimo, odnosno napokon maknemo sa zadnjeg mjesta', rekao je u uvodu razgovora za tportal Robert Prosinečki.

Nažalost, Marija Šituma, samo par minuta nakon što je ušao, lopta je pogodila u ruku, dosuđen je kazneni udarac i Fener se vratio.

'To je taj pad koncentracije, o kojem sam pričao. Penal, pa onda i gol iz fenomenalnog udarca s 25 metara. I tako smo, na kraju, izgubili utakmicu u kojoj smo realno trebali pobijediti. Ali to je tako, život ide dalje, moramo se pripremati za sljedeće ispite, moram dići ekipu'.

U ovom je kolu bilo nekoliko iznenađenja, Bešiktaš je na svom stadionu izgubio od lošije plasirane momčadi, Melnjakov Rizespor bez problema je svladao Galatasaray. Je li pauza onda ovim slabijim momčadima više koristila?

'Tu je problem što još nitko od nas ne zna tko je u kakvoj formi. Kako ćemo znati? Mi sada jedino možemo znati jesmo li dobro radili i jesu li igrači fizički spremni. Stvar je u tome da mi tijekom te pauze nismo mogli niti igrati provjerne utakmice, samim time ne znaš ni kako su protivnici igrali, a pauza je bila jako duga. I sigurno je utjecala na neke stvari. Nekima je dobrodošla, nekima nije. Puno stvari će se tek sada vidjeti, nakon par kola'.

Možemo li ovu dugu pauzu vezati i uz Dinamove probleme u igri, jer i protiv Varaždina i protiv Lokomotive u drugom su dijelu bili osjetno slabiji nego u prvom. Ili to ima veze s dolaskom novog trenera Igora Jovićevića?

'Iskreno, nisam gledao utakmice, znam samo rezultate. Zato mi je teško govoriti o samoj igri. Ali što se trenera tiče, Igor sigurno ima puno kvalitete i vjerujem da će on na kraju sve stvari posložiti kako treba. Događaju se takve utakmice kao protiv Lokomotive, u kojoj u prvom dijelu dominiraš, pa poslije padneš, u ovom slučaju i izgubiš zbog gola iz penala. Ali to je znak i da su druge ekipe puno bolje nego što su bile'.

Vi ste tijekom karijere igrali za najveće svjetske klubove, poput Reala i Barcelone. I sigurno znate kakav je to doseg odigrati 300 utakmica za takav klub, što je ove subote uspjelo Ivanu Rakitiću u dresu katalonskog diva.

'On je pokazao, samim time što je odigrao toliki broj utakmica prvo u španjolskoj ligi za Sevillu, a potom i za Barcelonu, koliko vrijedi. Zato mi je pomalo nejasno zašto ga zadnjih godina non-stop seljakaju, zašto mu to rade. On je iz utakmice u utakmicu 'tu', unutra, igra, bori se, pomaže svojoj ekipi. On je definitivno 'taj', ali što će biti dalje, tek ćemo vidjeti. O tome odlučuju i on, ali i klub. Ali 'Raketa' pokazuje da se zna nositi sa svime time, i pokazuje kada god uđe, ili ako igra od početka, da posao odrađuje odlično', zaključio je Robert Prosinečki.