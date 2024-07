Video prijenos gledajte uživo na tportalu! Stigli sastavi za prvi europski ispit Rijeke

'Igramo protiv jedne jako nezgodne ekipe. Dobro koriste kontru. Moramo biti spremni na to. Favoriti smo, moramo se tako postaviti i idemo po pobjedu. Nisam previše razmišljao o tome da budem kapetan. Kad sam stigao u Rijeku bilo mi je bitno da dođem do seniora. Nakon što je moj brat postao kapetan, imao sam i ja to u svojim primislima. Zahvaljujem i ovim putem svima u klubu na povjerenju i nadam se da ću ga opravdati na terenu,' rekao je Ivan Smolčić, kapetan Rijeke