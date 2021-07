Rijeka ostala bez jednog od najboljih pojedinaca; s druge strane u Osijeku trljaju ruke, jer su doveli bivšeg igrača Dinama kojeg je želio upravo Nenad Bjelica

Iz naših klubova koji igraju u Europi, Osijeka i Rijeke, dolaze informacije vezane uz igrački kadar za sljedeću sezonu

Iznos odštete nije poznat, a vjeruje se da je to jedan od najvećih izlaznih transfera kluba s Rujevice (četiri milijuna eura). No isto tako je odlazak Lončara veliki gubitak za momčad u veznom redu kao i za trenera Gorana Tomića koji je ostao bez važnog igrača.

'Dogodilo se sve na brzinu, u isto vrijeme i tužna i sretna vijest. Tužna jer odlazim iz Rijeke, a sretna jer čeka me novi izazov. Imao sam uspješne tri godine u Rijeci, dva Kupa Hrvatske, skupine Europske lige, jako sam emotivno povezan s klubom. Stekao sam puno prijatelja koji su mi kao obitelj. Hvala navijačima na podršci, osjećao sam se kao doma', rekao je Stjepan Lončar na oproštaju.

Karijeru je započeo u Dinamu koji ga je jedno vrijeme usmjerio na kaljenje u Lokomotivu, da bi u ljeto 2018. iz Maksimira otišao u Belgiju. Transfer u Genk bio je vrijedan 2,5 milijuna eura, no u toj sredini Fiolić nije dobio pravu prigodu pokazati sve što zna. Godinu dana kasnije uslijedila je posudba na Cipar, u AEK iz Larnace gdje se zadržao pola sezone. Nakon toga je, u veljači 2020., Ivan prihvatio poziv poljske Cracovije.

'Menadžer i ja odbijali smo neke druge ponude kako bih došao u Osijek. Znao sam da će kad-tad ponovno doći dan da nastavim raditi s trenerom Bjelicom. I drago mi je da je ovako završilo, da sam postao član kluba koji ima lijepu i visoku reputaciju u hrvatskom nogometu. U odnosu na vrijeme kada sam posljednji puta igrao u HT Prvoj ligi Osječani su zaista u svemu napravili veliki iskorak i zato sam sretan što sam sada ovdje', uvodno je istaknuo Fiolić.

'Iako smo bili kratko zajedno u Maksimiru, u tih mjesec i pol dana zaista sam bio zaista zadovoljan onim što je on pokazivao. Drago mi je što se opet susrećemo i mislim da dovodimo kvalitetnog igrača koji može igrati na četiri pozicije veznoga reda, koji i u centrali, ali i na boku može pružiti jako puno. Vjerujem da će mu, nakon ove posljednje dvije godine, Osijek biti veliki izazov i da će nam pomoći u nastojanju ostvarenja naših ciljeva. Važno je napomenuti da se on odrekao ne baš malog novčanog iznosa da bi ostvario ovaj transfer i stvarno je i time potvrdio veliku želju za dolaskom kod nas. A kada je tako, onda jednostavno takvog igrača morate dovesti. I to smo i učinili', naglasio je šef stručnog stožera nenad Bjelica.