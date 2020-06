Richard Brešković iz Hrvatskog Telekoma komentirao je odluku HNS-a o prodaji televizijskih prava na HT Prvu ligu: Imamo prava prijenosa do 2022. godine

Nakon što je u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza održana sjednica Izvršnog odbora HNS-a, na kojoj je donesena odluka o prodaji televizijskih i povezanih prava kojima je vlasnik HNS, za komentar smo zamolili Richarda Johna Breškovića, direktora Sektora marketinga za privatne korisnike u Hrvatskom Telekomu, tvrtke koja je vlasnik televizijskih prava HT Prve lige do ljeta 2022. godine

'Kupovina sportskih prava podliježe tržišnim zakonitostima, čemu je posebno izložen sportski program kao najtraženiji televizijski sadržaj, pa je sasvim očekivan interes za prava za Hrvatski Telekom Prvu ligu', kazao je za tportal Brešković, dodavši:

'Želio bih istaknuti kako Hrvatski Telekom i dalje ima prava prijenosa Hrvatski Telekom Prve lige do isteka trenutačnog ciklusa, odnosno do kraja sezone 2021./2022., te će se isti sadržaji i nadalje moći pratiti putem TV platformi Hrvatskog Telekoma - MAXtv, MAXtv To Go i EVOtv. Hrvatski Telekom, kao dugogodišnji sponzor i investitor u sport, prepoznaje važnost sportskog sadržaja, a posebno hrvatskog nogometa, te će i sada i nadalje aktivno raditi na tome da omogući pristup domaćim sportskim sadržajima korisnicima HT-ovih usluga', dodao je Brešković.

Inače, iz HNS-a su još potvrdili kako su rezultati spomenutih pregovora te stav klubova predstavljeni Izvršnom odboru, a koji se jednoglasno odlučio za predloženu najbolju opciju pa će se pristupiti dogovaranju detalja i potpisivanju ugovora s odabranom tvrtkom.