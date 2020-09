Remi Njemačke i Španjolske, 'furija' zabila u petoj minuti sudačke nadoknade; Rusi razbili 'braću' Srbe

U derbiju večeri elitnog razreda Lige nacija, u sudaru bivših svjetskih prvaka nije bilo pobjednika. Njemačka i Španjolska su u Stuttgartu odigrali 1:1, a gosti su izjednačili u petoj minuti sudačke nadoknade...

Sudar 'elfa' i 'furije u Stuttgartu bio je zanimljiv, s nizom prilika na obje strane, a domaćin je bio bliži pobjedi, no Španjolska je izvukla bod u zadnjem napadu.

Domaćin je poveo u 51. minuti golom novog pojačanja Chelsea Time Wernera. Bila je to brza kontra 'elfa' koja je započela dugačkom loptom na drugu stranu do debitanta Gosensa koji je povratnom loptom uposlio Wernera, a ovaj prizemnim udarcem zabio svoj 12. gol u nacionalnom dresu. U 61. minuti Werner je nakon još jedne kontre mogao zabiti i drugi gol, no pogodio je vanjski dio mreže.