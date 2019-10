Rebiću stiže novi suigrač: Boban želi pojačati napadačku liniju, a rješenje je pronašao u Madridu

Angel Correa ponovno je na meti Milana koji ga je pokušao dovesti ovog ljeta, ali je tada Atletico Madrid tražio 50 milijuna eura

Zvonimir Boban još nije završio s kupovinom igrača u svojem AC Milanu. Tijekom ljeta su pokušali dovesti Angela Correu iz Atletico Madrida, ali tada je to propalo. Ideja je bila da 24-godišnji napadač upotpuni momčad i bude svojevrstan poklon tada novom, sada već bivšem, treneru Marcu Giampaolu.

Navodno im je on prvi pick na zimskom prijelaznom roku, a ono što se promijenilo od ljeta je stav Atletico Madrida koji više nije toliko siguran u to da želi zadržati Argentinca. Odluče li se na prodaju, mogli bi i spustiti cijenu s obzirom na to da im nije previše potreban.



Tome se nadaju u Milanu u kojem su svjesni da bez pojačanja neće moći uloviti priključak s vrhom Serie A. Trenutno se nalaze na 13. mjestu s devet osvojenih bodova iz sedam utakmica, a novi trener Stefano Pioli ima težak zadatak vraćanja pobjedničkog mentaliteta u nekoć veliki klub.