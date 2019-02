Real u samoj završnici slomio 'kopljanike', Tottenham na Wembleyu razbio Borussiju

Aktualni europski prvak Real Madrid u prvom susretu osmine finala Lige prvaka u Amsterdamu je pobijedio Ajax 2:1, dok je u drugom susretu večeri Tottenham u Londonu deklasirao Borussiju Dortmund 3:0...

Bila je to osma uzastopna pobjeda 'kraljevskog kluba' protiv 'kopljanika', premda se vrlo lako moglo dogoditi i drugačije. Ajax je dominirao, stvarao prilike, čak i postigao prvi pogodak na utakmici koji je bio poništen nakon provjere VAR-om. No, kada je pritisak popustio, Real je proigrao i kaznio sve propuste nizozemskog sastava.

Domaćin je krenuo hrabro i napadački i prvu priliku imao je već u devetoj minuti, no Mazraoui je pucao pored gola. U 26. minuti je Tadić pogodio vratnicu, a u 36. minuti je Ziyech nakon fantastične akcije u kojoj su sudjelovala petorica igrača izašao sam ispred Courtoisa, no belgijski vratar je sjajno obranio. Samo minutu kasnije Ajax je poveo golom Tagliafica koji je nadskočio Ramosa, no slovenski sudac Skomina je nakon provjere VAR-om poništio pogodak. I to zbog Tadićevog zaleđa.

Real je u prvom dijelu bio nevidljiv. Europski prvak je samo jednom ozbiljnije zaprijetio, u 14. minuti je pucao Vinicius Junior, a Onana odlično obranio.

U drugom dijelu pritisak Ajaxa je popustio i gosti su stigli do daha. Prvu priliku u nastavku susreta imao je Real. U 51. minuti je opasno zaprijetio Benzema, ali je domaći vratar bio siguran. Uzvratio je Neres u 53. minuti, ali je pucao ravno u Belgijanca. Kako to već biva, europski prvak je kaznio promašaje domaćina u 60. minuti golom Karima Benzeme, no pola posla je napravio Vinicius Junior.

Domaćin se nije predavao i u 75. minuti je izjednačio golom Ziyecha. Tagliafico je ukrao loptu Vazquezu, gurnuo je na krilo do Neresa koji je povratnom loptom u sredini uposlio Zyecha, a ovaj lijepo zabio. U 88. minuti gosti su stigli do nove prednosti, a gol je nakon brze kontre zabio Asensio nakon sjajne asistencije Carvajala. U posljednjim trenucima susreta Ajax je imao zicer za izjednačenje, ali je Dolberg loše pucao.