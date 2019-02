Nenad Bjelica uoči utakmice s Viktorijom ostao tajanstven; što to skriva trener Dinama?

Dinamo sutra (četvrtak, 14. veljače, 21 sat, Arenasport 3) igra prvu utakmicu šesnaestine finala Europske lige u gostima kod Viktorije Plzen. 'Modri' su odradili trening, a potom su pred predstavnike medija izašli trener Nenad Bjelica i kapetan Arijan Ademi

Za povijesnu utakmicu europskog proljeća trener 'modrih' Nenad Bjelica ne može računati na nekoliko važnih igrača - Izeta Hajrovića, Maria Gavranovića i Ivana Šunjića. No, sam Bjelica tvrdi kako to neće biti problem...

'Žao mi je igrača koji nisu ovdje s nama. Nadam se da će neki od njih moći igrati u četvrtak na Maksimiru. Siguran sam da će oni koji će sutra istrčati pokazati svoju kvalitetu kao u svim utakmicama do sada. Mirno spavam, imamo široki kvalitetan kadar i vjerujem u pojedince koji će istrčati na Doosan Areni', započeo je Bjelica i pojasnio: 'Nemam više nikakvih nedoumica, nisam imao već nakon nedjelje oko toga tko će sutra igrati. Sutra ćete sve saznati, vjerujem da će ta kombinacija biti uspješna, da će dečki odigrati veliku utakmicu i donijeti nam dobar rezultat uoči utakmice u Zagrebu', kazao je Bjelica koji, već tradicionalno, nije želio otkriti kojih je to 11 imena. No, obećao je to učiniti ako se Dinamo plasira u finale Europske lige! 'Svečano obećavam da ću vam reći sastav prije velikog finala kojeg svi očekujemo!', rekao je dobro raspoloženi Bjelica i nastavio:

'Ali, prvo treba skočiti pa reći 'hop'. Sutra nas čeka odličan suparnik, ozbiljna i iskusna momčad koja ima svoje kvalitete, nekoliko su puta prezimili u Europi. A onda ćemo vidjeti što i kako dalje. Ali, ako dođemo u finale, onda ćete znati sastav unaprijed.' U nastavku je Bjelica ostao oprezan, niti ranije se nije 'izletavao' izjavama i bombastičnim najavama. >> Utakmicom Viktorije i Dinama kreće nova dimenzija praćenja nogometnih prijenosa 'Jako smo sretni i ponosni što smo ostvarili ovo do sada, kao i na to što ćemo ostvariti. Ekipa je u odličnom stanju, držimo balans da igrači ipak nisu premotivirani. Ne smijemo dozvoliti da izgore u prevelikoj želi. Imamo dobru atmosferu, pričamo o svemu i sutra ćemo se pozabaviti protivnikom. Nisu dobili previše informacija o Viktoriji jer želimo da budu što više fokusirani sami na sebe i da obave svoje zadatke na terenu kvalitetno. Ako to postignemo siguran sam da ćemo napraviti dobar rezultat', pričao je Bjelica pred hrvatskim i češkim predstavnicima medija u Plzenu te nastavio: 'Htjeli smo stvoriti momčad koja može postizati dobre rezultate i igrati na rezultat. Htjeli smo momčad u kojoj svaki igrač gine za drugog na terenu i u kojoj ima 26-27 igrača koji pomažu ekipi na svim frontovima. To smo uspjeli, napravili smo određeni momčadski duh i svi su to prihvatili. Takva igra može donijeti dobre rezultate. To je nivo koji smo htjeli postići. Ekipa koju svi respektiraju gdje god dođe. Ali postavljamo si nove ciljeve, želimo biti bolji nego što smo danas. Razvijamo svijest kod igrača da je potrebno imati želju za napretkom. Vjerujem u ovakve rezultate u nastavku, ako ne i bolje.' Rekao je Bjelica nešto i o protivniku... 'Dobro smo skautirali Viktoriju, otkad smo saznali da igramo s njima. Dobili smo informacije s raznih strana, sami smo ih gledali i znamo puno o njima, kao i oni o nama. Proučili smo momčad do najsitnijih detalja', kaže Bjelica koji je imao i poruku za navijače koji su u velikom broju stigli u Plzen: